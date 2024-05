A- A+

VIA MANGUE Neoenergia inaugura subestação em Boa Viagem que beneficia 16 mil usuários Equipamento consumiu investimentos da ordem de R$ 50 milhões e melhora fornecimento de energia para quem reside no Pina, Brasília Teimosa, Boa Viagem (incluindo várias comunidades do bairro) e Imbiribeira

A Neoenergia inaugurou, na manhã desta sexta-feira (24), a Subestação Via Mangue, em Boa Viagem, Zona do Recife. O equipamento, com alto padrão tecnológico, consumiu investimentos da ordem de R$ 50 milhões. Do total, R$ 39 milhões foram exclusivamente para a subestação e os R$ 11 milhões restantes para nas redes (dois trechos de linha de transmissão 69 kV). Serão beneficiados 16 mil habitantes do Pina, Brasília Teimosa, Boa Viagem (incluindo várias comunidades do bairro) e Imbiribeira.

A governadora Raquel Lyra, que participou da inauguração, afirmou que, com essa nova subestação, a Neoenergia reforça o plano de investimentos da concessionária, lançado no Palácio do Campo das Princesas em abril deste ano. “São R$ 5 bilhões para os próximos cinco anos. Esta subestação garante uma melhoria para uma região importante do Recife e vai se seguir de outras inaugurações e investimentos que serão realizados pela Neoenergia. Só de subestações serão 13 (até 20290) no Estado”, disse a govenadora.

A Via Mangue é a primeira subestação de Pernambuco 100% edificada – todos os equipamentos ficam na parte interna enquanto nas convencionais alguns ficam fora. A energia até o cliente final será realizada por dez alimentadores de 13,8 mil Volts, dos quais quatro já estão em funcionamento (primeira etapa). Os outros seis restantes entram em atividade em outubro deste ano.

A Via Mangue se soma às outras três subestações já existem na região (Imbiribeira, Boa Viagem e Pina) que suprem 86 mil clientes. Chega para, entre outras razões, retirar clientes das outras três originárias e distribui-los melhor. “Com isso, ficam as quatro subestações em condições melhores de operação, mais folgadas, o que permite à gente ter flexibilidade operacional”, lembrou o Superintendente Técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos.

Benefícios

Os benefícios ofertados pela nova subestação incluem tensão (220v) de fornecimento melhor, aumento da capacidade, confiabilidade e menor impacto ambiental (estação isolada a gás) e visual (cabos subterrâneos). A subestação também oferece maior flexibilização operacional, ou seja, caso haja algum problema em uma das outras subestações que atendem a área de abrangência, tem-se 16 opções de transferência, retirando clientes delas e incorporando-os à Via Mangue. Outro diferencial é a potência da subestação, que é de mais de 52 MVA.

A área construída é 60% menor do que a de uma estação convencional. “É uma típica subestação que pode ser incorporada em grandes centros urbanos, inclusive em um bairro como Boa Viagem, que é denso e populoso e que a gente tem por vezes dificuldades de encontrar um terreno grande para uma estação convencional”, completou André Santos.

Segundo o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, a Via Mangue poderia atender uma cidade como a do Cabo de Santo Agostinho, ou seja, 250 mil clientes. “Aqui, ela vai atender 16 mil porque são clientes com carga maior e também para permitir flexibilidade, por isso não se ocupa a carga da subestação inteira. Deixaremos com capacidade de absorver para ter flexibilidade, que melhora o fornecimento”, explicou.

