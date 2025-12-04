A- A+

Energia Neoenergia investe mais de R$ 100 milhões em fornecimento de energia no verão O aporte será direcionado a obras para reforço da rede elétrica no litoral

A Neoenergia Pernambuco intensificou a execução de um pacote de obras estruturais para evitar sobrecargas e garantir maior estabilidade no fornecimento de energia durante a alta estação. Ao longo de 2025, a empresa destinou quase R$ 125 milhões para reforçar a rede elétrica em todo o Litoral, região que registra forte aumento no consumo nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

No Litoral Sul, que concentra o maior movimento turístico do Estado, foram aplicados quase R$ 70 milhões em intervenções que melhoram a capacidade do sistema e dos circuitos de alimentação para áreas de maior procura. A principal obra é a nova linha de transmissão que recebeu um investimento de R$ 39 milhões e atende Tamandaré, Barreiros e Rio Formoso, criando dupla alimentação e aumentando a capacidade em 2,5 vezes. A modernização da Subestação de Porto de Galinhas, que recebeu R$ 15 milhões em investimento, também reforça um dos principais destinos do verão.

Para a Praia dos Carneiros, a Neoenergia Pernambuco construiu um novo circuito alimentador para a região e trocou mais de cinco quilômetros de rede por uma mais moderna e com melhor desempenho. Para atender quem vai aproveitar as águas mornas do Cupe e de Muro Alto, a distribuidora aumentou em 25% a capacidade da subestação que supre a localidade.

Investimentos

Serrambi e Toquinho ganharam um investimento de R$ 14 milhões, com a construção de 14km de rede de alta tensão e três equipamentos automatizados que, juntos, vão dobrar a capacidade de atendimento.

Os municípios de Tamandaré, Ipojuca, Barreiros, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Rio Formoso e Cabo de Santo Agostinho (Enseada dos Corais) contaram com a instalação de vários novos transformadores, promovendo uma melhor distribuição das cargas. O objetivo é reduzir o risco de interrupções justamente nos períodos de maior demanda, quando hotéis, pousadas, bares, restaurantes e residências de veraneio elevam significativamente o consumo.

No Litoral Norte, os investimentos somam R$ 55 milhões em 2025. A nova subestação de Maria Farinha amplia a capacidade da região, assim como o novo circuito alimentador que será energizado nas próximas semanas.

Divisão

Em Ponta de Pedras, foram construídos três novos alimentadores, o que fortaleceu o sistema que atende a região. Nove transformadores também foram instalados para divisão mais tranquila da carga.

Áreas como Itamaracá, Itapissuma e Igarassu receberam intervenções para tornar o sistema mais estável e preparado para o aumento sazonal do uso. Nesses locais foram realizadas as divisões de cargas como mais 51 transformadores instalados.

E o trabalho não acabou. A Neoenergia já tem ações previstas para 2026, incluindo a instalação de novos alimentadores e a ampliação de trechos da rede no Litoral Norte. As obras fazem parte do planejamento contínuo de modernização da faixa litorânea em todo o Estado.

Para o superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, André Santos, o trabalho é essencial para garantir a segurança do sistema no período mais desafiador do ano. “O litoral vive um crescimento abrupto de consumo no verão, e precisamos que a rede esteja preparada para essa ocasião. As obras que estamos entregando aumentam a capacidade, reduzem riscos de sobrecarga e tornam o sistema mais resiliente. Nosso compromisso é permitir que moradores, comerciantes e turistas passem a temporada com tranquilidade”, destaca.

Interior

O Plano Verão da Neoenergia Pernambuco não se resume ao Litoral do Estado. A distribuidora executou um plano robusto para o Interior. Entre as principais ações estão a substituição de 31 religadores por equipamentos novos e mais modernos, além da instalação de mais 20 em locais diferentes. Esses equipamentos promovem o restabelecimento do fornecimento de energia automaticamente, sem a necessidade de ação humana, diminuindo consideravelmente o tempo de interrupção no fornecimento caso o problema apresentado seja transitório.

Foram substituídos mais de 50km de rede por outras de maior capacidade e resiliência, além da construção de mais de 22km de novos circuitos de interligação de rede.

Com a finalidade de diminuir o número de ocorrências por oscilação no nível de tensão, foram substituídos 13 reguladores de tensão e seis novos bancos de reguladores foram instalados, garantindo assim uma melhor qualidade no fornecimento.

Especificamente em Garanhuns, foi construído um alimentador saindo da Subestação Mundaú, inaugurada no último ano. Este circuito de alta tensão contribuirá com a distribuição da energia por toda a região.

Contingência

Além dessas ações realizadas com vistas ao Plano Verão, a Neoenergia Pernambuco está com um plano de atuação pronto para executar em qualquer cidade do Estado que passe por problemas de maior necessidade, como chuvas no Sertão ou excesso de calor no Litoral. Equipes podem ser remanejadas a qualquer momento e o número de eletricistas tende a ser duplicado ou mesmo triplicado, dependendo da necessidade.

Veja também