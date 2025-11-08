A- A+

investimentos Neoenergia investe R$ 350 milhões em usina solar em Fernando de Noronha Projeto entra em operação em 2027 e vai substituir a usina térmica que utiliza combustível fóssil

A Neoenergia vai investir R$ 350 milhões em um projeto de energia solar no arquipélago de Fernando de Noronha.

Na Usina Solar Noronha Verde, cujas obras já começaram, está prevista a instalação de mais de 30 mil painéis solares integrados a sistemas de armazenamento por baterias. O empreendimento deve entrar em operação até o primeiro semestre de 2027.

A nova planta terá capacidade de geração equivalente ao consumo de nove mil residências. Atualmente, a energia consumida em Fernando de Noronha é produzida pela Usina Tubarão, que utiliza combustível fóssil.

Em outra frente, a empresa também vai implantar a primeira Usina Solar Fotovoltaica Flutuante do arquipélago, que será instalada no espelho d’água do Açude do Xaréu. Com investimento de R$ 10 milhões, a usina terá capacidade para suprir cerca de 30% do consumo de energia da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na ilha.

— É um legado para o país em um momento em que recebemos o mais importante evento com foco na agenda climática global, a COP30 — afirmou o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

