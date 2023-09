A- A+

Energia elétrica Neoenergia investe R$ 4,3 milhões na rede de distribuição de energia elétrica no Recife O valor foi utilizado em ações como a instalação de equipamentos inteligentes, que contribuem diretamente para a continuidade e a qualidade do fornecimento na cidade

A Neoenergia Pernambuco investiu aproximadamente R$ 4,3 milhões na rede de distribuição de energia elétrica do município do Recife, nos últimos 12 meses. O valor foi utilizado em ações como a instalação de equipamentos inteligentes, que contribuem diretamente para a continuidade e a qualidade do fornecimento na cidade. Outras iniciativas, como podas de vegetações próximas aos equipamentos da rede, inspeções e outras melhorias foram realizadas por equipes da empresa com a finalidade de evitar a interrupção no fornecimento.

No total, 2,8 mil quilômetros da rede elétrica foram inspecionados com o objetivo de identificar possíveis falhas de equipamentos ou mesmo aqueles que apresentavam um funcionamento fora do padrão. As conexões foram avaliadas, inclusive, por meio do equipamento de termovisão, que identifica possíveis pontos quentes nos circuitos para que possam ser substituídos. Essas ações levaram à correção de 2015 defeitos.

Para evitar que galhos de árvore toquem na rede elétrica e ocorra um desligamento na região, a Neoenergia Pernambuco promoveu a realização de 21.439 podas na zona urbana do Recife. “Ainda, para garantir o melhor fornecimento, a concessionária dispõe de equipamentos de última geração que restabelecem o fornecimento de energia de forma automática, com poucos segundos após a interrupção. Ao todo, já são 542 aparelhos desses instalados por toda a cidade”, afirmou o superintendente técnico da Neoenergia, André Santos.

Algumas obras também foram realizadas durante os últimos 12 meses, como a construção de alimentadores, que proporcionou uma melhora considerável no fornecimento para milhares de recifenses. Ações de expansão de redes, para atender novos clientes residenciais, comerciais e industriais também foram executadas no período.

Veja também

PEC dos precatórios AGU se encontra com ministro do STF antes de mudar parecer sobre precatórios e espera decisão rápida