A- A+

energia Neoenergia investe R$ 868 milhões em 12 novas subestações e 33 ampliações Segundo a companhia, até dezembro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal terão infraestruturas mais modernas e resilientes

A Neoenergia está investindo, em 2026, R$ 868 milhões na construção de 12 novas subestações de energia e na ampliação de outras 33 unidades. Três novas subestações de energia e seis obras de ampliação já foram entregues e as demais serão concluídas até dezembro em 57 municípios dos estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, alcançando cerca de 1,7 milhão de pessoas.

Concebidos com padrões de construção e de tecnologia mais robustos, os projetos são integrados ao centro de operação da distribuidora. A integração, segundo a companhia, proporciona mais segurança operacional, rapidez na recomposição do sistema e melhor capacidade de adaptação às mudanças climáticas, incluindo fenômenos que podem impactar o setor elétrico, como períodos de calor extremo, secas ou chuvas fortes.

“Nosso investimento em modernização e infraestrutura é contínuo e reflete o compromisso da Neoenergia com a oferta de um serviço cada vez melhor para nossos clientes. As novas entregas e as ampliações de subestações reforçam a potência e a confiabilidade do sistema, essenciais para enfrentar os eventos climáticos extremos, acompanhar o crescimento das cidades onde estamos presentes e impulsionar setores estratégicos da economia de cada região”, afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

A Bahia é o estado que receberá o maior número de subestações e ampliações, com seis novas unidades e 23 expansões realizadas pela Neoenergia Coelba, com destaque para o litoral e o Oeste baiano, que receberão reforço de infraestrutura para atender ao turismo e ao agronegócio.

A área da Neoenergia Pernambuco receberá duas novas subestações, assim como a da Neoenergia Elektro, que atende cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Neoenergia Brasília e a Neoenergia Cosern vão contar com uma nova subestação, cada uma, em suas áreas de concessão.

Ciclo

Com o novo ciclo de investimentos, anunciado em maio deste ano, a Neoenergia investirá R$ 50 bilhões até 2030 em suas cinco distribuidoras. Ao todo, 115 novas subestações serão entregues no período e outras 162 serão ampliadas. Serão destinados R$ 25 bilhões para a Neoenergia Coelba; R$ 9,7 bilhões para a Neoenergia Pernambuco; R$ 8,2 bilhões para a Neoenergia Elektro; R$ 4,1 bilhões para a Neoenergia Cosern; e R$ 3,1 bilhões para a Neoenergia Brasília.

Do total previsto, 46% serão destinados à ampliação da infraestrutura elétrica, 40% à modernização, digitalização e melhoria das redes, e 14% ao combate às perdas e à infraestrutura de suporte à operação, incluindo sistemas, frotas e tecnologia da informação.

Nos últimos quatro anos, a companhia foi a empresa que mais investiu no setor de infraestrutura no país entre as empresas privadas, segundo dados da Associação Brasileira da Infraestrutura de Base (Abdib). Em 2025, a Neoenergia fez investimentos recordes de R$ 10,1 bilhões, a maior parte em distribuição.

Veja também