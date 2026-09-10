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Investimento Neoenergia investirá R$ 246 milhões na rede elétrica de Caruaru até 2030 Aporte contempla nova subestação, ampliação de capacidade e 62 km de novas linhas de transmissão

A Neoenergia Pernambuco anunciou um investimento de R$ 246 milhões em Caruaru entre 2026 e 2030, destinado à ampliação da capacidade energética, modernização da rede e aumento da confiabilidade no fornecimento elétrico. A iniciativa faz parte do plano estadual da distribuidora, orçado em R$ 9,7 bilhões, que direcionará R$ 2,3 bilhões especificamente para o desenvolvimento do Agreste pernambucano.

"Caruaru tem papel estratégico para o desenvolvimento do Agreste e receberá investimentos importantes para ampliar a capacidade energética disponível, fortalecer a confiabilidade do sistema e preparar a cidade para o crescimento dos próximos anos. Estamos construindo uma infraestrutura cada vez mais moderna, robusta e preparada para atender às necessidades da população e do setor produtivo", afirmou o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral.

Com o aporte, o município terá um incremento de 53 MVA em sua capacidade de distribuição para atender a clientes residenciais, comerciais e industriais. O cronograma de intervenções prevê a reconstrução da linha Campus-Toritama em 2026, a ampliação da Subestação Salgado em 2028 e a construção da Subestação Distrito Industrial Caruaru em 2029. O projeto inclui ainda a implantação de 62 quilômetros de novas redes de alta e média tensão e a instalação de 39 religadores automatizados.

O plano de modernização engloba o uso de soluções baseadas em inteligência artificial e automação para otimizar manobras remotas e agilizar o restabelecimento do sistema em caso de interrupções. Em âmbito estadual, o plano da distribuidora prevê a construção de 25 novas subestações, ampliação de outras 34 unidades e a instalação de mais de 9 mil quilômetros de linhas, elevando em 18% a capacidade energética geral de Pernambuco.

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