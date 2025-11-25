Ter, 25 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça25/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negociação de dívidas

Neoenergia lança campanha de descontos para clientes com contas atrasadas em Pernambuco

Ação vai até o dia 31 de dezembro e traz possibilidade de parcelamento em até 21 meses no cartão de crédito

Reportar Erro
Neoenergia lança campanha de descontos para clientes com contas atrasadas em PernambucoNeoenergia lança campanha de descontos para clientes com contas atrasadas em Pernambuco - Foto: Divulgação

Neste fim de ano, a Neoenergia Pernambuco criou a Campanha de Negociação 2025, pensada para ajudar os pernambucanos que têm contas de energia atrasadas. A ação busca trazer a possibilidade desses clientes iniciarem 2026 com um orçamento doméstico mais tranquilo, sem débitos pendentes. Segundo a Neoenergia, a campanha reduz juros e multas não pagas, além de promover descontos que podem atingir o valor da própria dívida de consumo. 

“Sabemos que muita gente tem passado por momentos difíceis e acumularam contas. Essa campanha é uma oportunidade real para que os clientes coloquem a vida financeira em ordem, limpem o nome e comecem o próximo ano mais tranquilos”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.

Leia também

• Neoenergia investe R$ 350 milhões em usina solar em Fernando de Noronha

• Neoenergia alerta consumidores sobre segurança elétrica dos enfeites natalinos antes da compra

• Neoenergia lança campanha para regularizar uso de postes por empresas de telecomunicações

A campanha vai até o dia 31 de dezembro deste ano, e podem participar da negociação todos os clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda ou rural com algum débito superior a um ano com a distribuidora.

A negociação é feita 100% online, pelo Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco, ou em uma das lojas de atendimento espalhadas pelo estado. O pagamento pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

*Com informações da assessoria
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter