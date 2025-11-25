A- A+

negociação de dívidas Neoenergia lança campanha de descontos para clientes com contas atrasadas em Pernambuco Ação vai até o dia 31 de dezembro e traz possibilidade de parcelamento em até 21 meses no cartão de crédito

Neste fim de ano, a Neoenergia Pernambuco criou a Campanha de Negociação 2025, pensada para ajudar os pernambucanos que têm contas de energia atrasadas. A ação busca trazer a possibilidade desses clientes iniciarem 2026 com um orçamento doméstico mais tranquilo, sem débitos pendentes. Segundo a Neoenergia, a campanha reduz juros e multas não pagas, além de promover descontos que podem atingir o valor da própria dívida de consumo.

“Sabemos que muita gente tem passado por momentos difíceis e acumularam contas. Essa campanha é uma oportunidade real para que os clientes coloquem a vida financeira em ordem, limpem o nome e comecem o próximo ano mais tranquilos”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.

A campanha vai até o dia 31 de dezembro deste ano, e podem participar da negociação todos os clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda ou rural com algum débito superior a um ano com a distribuidora.

A negociação é feita 100% online, pelo Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco, ou em uma das lojas de atendimento espalhadas pelo estado. O pagamento pode ser feito via PIX ou parcelado no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.





