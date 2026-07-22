A- A+

Neoenergia Neoenergia lança campanha de marca com foco em confiança e proximidade com clientes Filme usa relação entre pessoa cega e cão-guia para simbolizar presença da empresa na rotina de milhões de brasileiros

A Neoenergia, empresa do grupo Iberdrola, lançou nesta quarta-feira (22) uma nova campanha institucional voltada ao fortalecimento da confiança e do relacionamento com seus clientes. A iniciativa reforça a plataforma de marca “Mais por você”, que busca traduzir o compromisso da companhia em colocar o consumidor no centro de suas decisões.

Com criação da agência Propeg, a campanha utiliza a relação entre uma pessoa cega e seu cão-guia como metáfora para representar a presença constante da Neoenergia na vida das pessoas. A narrativa destaca que, embora a energia elétrica muitas vezes não seja percebida de forma visível, ela está presente em momentos importantes do cotidiano.

O filme acompanha o trajeto de uma pessoa cega ao lado do cão-guia pelas ruas de uma cidade até chegar em casa. Ao acender e apagar uma luz, a produção estabelece uma conexão simbólica entre confiança, cuidado e o papel da companhia no dia a dia dos consumidores.

A trilha sonora da campanha é a música “Os Cegos do Castelo”, de Nando Reis, escolhida para reforçar a conexão emocional com o público. A estratégia segue uma linha de comunicação adotada anteriormente pela marca, que contou com participações de artistas como Alceu Valença, Carlinhos Brown e BaianaSystem.

“A confiança é construída diariamente, por meio das experiências que entregamos aos nossos clientes. Esta campanha traduz esse compromisso de forma sensível e verdadeira. ‘Mais por você’ representa a forma como buscamos atuar todos os dias, colocando o cliente no centro das decisões e fortalecendo uma relação baseada em compromisso, presença e segurança”, afirmou Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia.

Além do filme principal, a campanha conta com uma peça de áudio para rádio e plataformas digitais, com foco na relação entre pai e filha. A narrativa utiliza uma situação cotidiana para reforçar a ideia de acolhimento e presença, associando a energia elétrica às memórias construídas em família.

A ação faz parte de uma estratégia mais ampla de aproximação com os consumidores. Entre as iniciativas da empresa estão a criação da Diretoria de Experiência do Cliente, em 2024, a modernização das lojas de atendimento e a atualização do aplicativo, que passou a reunir 40 funcionalidades.

A companhia também mantém o Centro Tático de Relacionamento (CTR), estrutura criada para acompanhar em tempo real as operações de atendimento das distribuidoras. O espaço permite identificar demandas, antecipar problemas e integrar os diferentes canais de contato com os clientes.

Segundo a Neoenergia, somente no primeiro semestre de 2026 foram enviados 53 milhões de comunicados ativos aos consumidores, incluindo avisos de desligamentos programados e informações sobre novas ligações. Em 2025, os canais digitais, como aplicativo, WhatsApp e agência virtual, responderam por 95,25% dos atendimentos realizados.

A empresa também destaca avanços no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), com crescimento de 9% na comparação entre 2024 e 2025.

A campanha terá veiculação em televisão, plataformas digitais, mídia impressa e mídia exterior nas áreas de atuação das cinco distribuidoras da Neoenergia: Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, além de regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Veja também