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Dívidas Neoenergia lança campanha de negociação com 100% de desconto nos encargos das conta em atraso Clientes terão condições especiais para regularizar as faturas. Pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado em até 24 vezes no cartão de crédito

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A Neoenergia Pernambuco inicia, nesta terça-feira (17), uma nova campanha de negociação para clientes com contas de energia em atraso. A iniciativa oferece 100% de desconto nos encargos para dívidas com mais de um ano, além de condições especiais para redução do valor principal, definidas individualmente de acordo com a situação de cada cliente.

A campanha contempla o período de fim de ano, quando parte das famílias conta com recursos adicionais, como o 13º salário. A proposta é facilitar a negociação de débitos antigos e permitir que os clientes iniciem o próximo ano com as contas de energia regularizadas.

Além dos descontos, a iniciativa oferece diferentes formas de pagamento. O cliente poderá quitar a dívida à vista ou optar pelo parcelamento. No cartão de crédito, a negociação poderá ser dividida em até 24 vezes.

“Nosso objetivo é oferecer condições que permitam ao cliente negociar a dívida de acordo com sua realidade financeira. O período de fim de ano, com o recebimento do 13º salário, existe uma possibilidade maior de voltar a ficar em dia com a distribuidora. Além disso, disponibilizamos a oportunidade de dividir a dívida em 24 vezes para não impactar o orçamento dos próximos meses”, afirmou o superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.

As condições da campanha estarão disponíveis exclusivamente no Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco. Como os descontos sobre o valor principal são definidos individualmente, o cliente deve acessar o ambiente digital para consultar a oferta disponível para sua dívida.

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