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Meio ambiente Neoenergia lança projeto para descarte de eletrônicos em Fernando de Noronha Iniciativa prevê sete pontos de entrega, campanhas de coleta e oficinas para moradores da ilha

Moradores de Fernando de Noronha terão novos pontos para o descarte de equipamentos eletroeletrônicos. O projeto EletroRecicla, lançado pela Neoenergia nesta segunda-feira (28), prevê a instalação de sete Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no arquipélago.

O lançamento ocorre às 19h, no Auditório da EREM Arquipélago Fernando de Noronha, com participação da comunidade.

Os dois primeiros pontos já estão funcionando no ICMBio e na EREM Arquipélago. A estrutura será utilizada para receber equipamentos que não têm mais uso e encaminhá-los para reaproveitamento ou reciclagem.

Além dos PEVs, o projeto permitirá o envio de pequenos equipamentos pelos Correios, por meio da rede Circulare.

Também estão previstas campanhas de coleta em maior escala e a instalação de novos pontos nos próximos meses.

A iniciativa é desenvolvida pela Neoenergia em parceria com a Caruso e a Circular Brain, responsável pelo sistema de rastreabilidade dos resíduos. A ferramenta permitirá acompanhar o caminho dos materiais recolhidos e os resultados da destinação.

Educação e capacitação

O EletroRecicla também terá ações nas duas escolas de Fernando de Noronha. As atividades serão adaptadas para diferentes faixas etárias e vão abordar o descarte de eletrônicos e o reaproveitamento de materiais.

Outra frente do projeto será a realização de oficinas para moradores. A capacitação ensinará técnicas de desmontagem, manutenção e recondicionamento de notebooks, computadores e televisores.

“O EletroRecicla reforça esse compromisso ao oferecer uma solução estruturada para o descarte correto de eletrônicos, incentivando a educação ambiental e fortalecendo a economia circular em Fernando de Noronha”, afirmou o superintendente de Meio Ambiente da Neoenergia, Daniel Diebert.

O projeto integra o programa Mais por Noronha, que reúne projetos da Neoenergia relacionados à sustentabilidade e à matriz energética do arquipélago. Entre as ações estão sistemas de geração solar fotovoltaica e armazenamento de energia em baterias.

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