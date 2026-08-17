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Ação Neoenergia oferece até 90% de desconto para moradores de Rio Doce com débitos de energia Equipes da distribuidora percorrerão as principais vias do bairro oferecendo negociações diferenciadas para os clientes. Ação ocorre até a próxima sexta-feira (21), em Olinda

Os moradores do bairro de Rio Doce terão a oportunidade de negociar contas de energia atrasada, até a próxima sexta-feira (21), das 9h às 16h, com descontos de até 90%. A ação da Neoenergia Pernambuco vai percorrer as ruas da cidade com equipes especializadas para oferecer a melhor negociação possível que se encaixe no orçamento doméstico das famílias. A iniciativa faz parte da campanha de negociação da distribuidora, que vai até o dia 31 de agosto.

Com a finalidade de oferecer um maior conforto para os clientes, a distribuidora vai utilizar o modelo de ação porta a porta. As equipes vão nas casas dos clientes com tudo que é necessário para que a negociação seja realizada no mesmo momento.

“Nosso time está pronto para ofertar a melhor negociação. Eles estarão com acesso ao sistema e com a maquineta para os clientes que desejarem pagar por meio do PIX ou mesmo dividindo o montante em até 21 parcelas no cartão de crédito. Esta é uma oportunidade única que nunca foi feita pela Neoenergia e todos que se encaixam no perfil de dívida poderão participar”, afirmou a supervisora comercial da Neoenergia Pernambuco, Raquel Miranda.

A ação é destinada a consumidores das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuem contas vencidas há mais de um ano. Dependendo da situação do débito, os descontos podem incidir sobre juros, multas e, em alguns casos, também sobre parte do valor principal da dívida.

Além da ação porta a porta, no bairro do Rio Doce, a negociação pode ser realizada pela internet, em poucos minutos, permitindo que o cliente consulte as condições disponíveis antes de decidir pela adesão, pelo site.

Os clientes que desejarem participar devem ficar atentos porque as condições de desconto não definidas de acordo com o perfil de cada cliente, haja vista os percentuais de desconto variarem conforme o perfil da dívida.

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