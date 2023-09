A- A+

NEOENERGIA Neoenergia orienta participação em Chamadas Públicas de Projetos em Pernambuco Workshop gratuito será realizado no JCPM Trade Center, no dia 5 de outubro, das 8h às 17h30; saiba como participar

A Neoenergia vai realizar um workshop gratuito, no dia 5 de outubro das 8h às 17h30, para orientar os consumidores pernambucanos a participarem com mais assertividade da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que será lançada até o próximo mês de outubro. As inscrições podem ser feitas no endereço: www.neoenergiaforum.com.br até o dia 04 de outubro ( com exigência de confirmação da inscrição ).

As inscrições precisam ser validadas pelas distribuidoras tendo em vista o público-alvo das chamadas públicas, que são os consumidores do poder público e clientes industriais, residenciais e comerciais. Após a inscrição, o interessado receberá um e-mail de confirmação a ser apresentado no momento do credenciamento, no dia do evento.

No total, a Neoenergia destinará cerca de R$ 69 milhões por meio das Chamadas Públicas, visando incentivar projetos que promovam a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia elétrica nas diversas tipologias de consumidores nos segmentos residenciais (condomínios), industriais, comércio e serviços, poder público, e serviços públicos. As iniciativas selecionadas deverão ser executadas ao longo de 2024 e 2025.

De acordo com a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, com a realização de chamadas públicas, o processo de escolha dos projetos que fazem parte do Programa de Eficiência Energética das distribuidoras, regulado pela Aneel, fica mais transparente e democrático, visando a participação da sociedade. “Os cinco workshops que iremos promover facilitam esclarecer dúvidas e prospectar sugestões. O objetivo final sempre será estimular o uso mais eficiente de energia elétrica dos nossos consumidores por meio de projetos que comprovem a viabilidade econômica das ações empregadas com impacto no setor elétrico, necessário que os benefícios do projeto sejam no mínimo de 25% maior que os custos”, explicou.

No workshop de Pernambuco, os temas serão debatidos por nomes como Virgínia Parente, economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, que vai falar sobre transição energética; e Victor Pires Gonçalves, engenheiro de energia, especialista em geoprocessamento e análise espacial, que trabalha com o tema das mudanças climáticas desde 2014, acompanhando todos os projetos que estão relacionados ao assunto no Brasil e na América Latina. Ele vai debater sobre o tema mudanças climáticas e eficiência energética. Ana Mascarenhas e o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa, falarão especificamente sobre os projetos de Eficiência Energética da distribuidora , CPP e seus pontos mais importantes.

