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Investimento Neoenergia PE investe R$ 33,3 milhões em nova subestação na cidade de Cachoeirinha, no Agreste Equipamento entrou em operação na última semana e vai atender, inicialmente, cerca de 72 mil pessoas

A Neoenergia Pernambuco colocou em operação mais uma subestação no estado. Desde o final da última semana, a distribuidora promoveu a energização da Subestação Cachoeirinha, localizada na cidade de mesmo nome. O novo equipamento recebeu um investimento superior a R$ 33,3 milhões e promoverá a melhoria da qualidade, da continuidade e da confiabilidade do fornecimento de energia para todo o Agreste Setentrional.

A Subestação Cachoeirinha já está operando com capacidade de 12,5 megavolt-ampère (MVA), beneficiando, inicialmente, cerca de 72 mil pessoas. A estrutura permite expansão para até 40 MVA, mais que o triplo da capacidade atual, acompanhando o crescimento da demanda de energia na região. Considerando a capacidade instalada, a subestação poderá beneficiar cerca de 57 mil clientes, o equivalente a cerca de 230 mil pessoas.

“Nossa equipe técnica avalia as projeções de crescimento das regiões para atuarmos de forma preventiva, garantindo a ampliação da atividade econômica e o crescimento populacional. A região de Cachoeirinha foi mapeada e entrou na nossa lista de prioridades de investimento. Entregamos a subestação e já estamos prontos para promover a ampliação assim que for necessário”, afirmou a superintendente de Expansão em Alta Tensão da Neoenergia, Anapaula Nobre.

A Neoenergia Pernambuco planeja construir 25 novas subestações e ampliar outras 34 unidades já existentes até 2030, em um conjunto de empreendimentos que integra o pacote de investimentos de R$ 9,7 bilhões anunciado pela companhia para Pernambuco.

As obras estão distribuídas por todas as regiões do Estado e têm como objetivo acompanhar o crescimento das cidades, apoiar a instalação de novos empreendimentos, fortalecer atividades produtivas e criar as condições necessárias para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco nos próximos anos. Entre os municípios contemplados estão polos estratégicos como Caruaru, Petrolina, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Carpina.

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