A- A+

dicas Neoenergia Pernambuco alerta para dicas de segurança relacionadas à rede elétrica durante o Carnaval Distribuidora orienta foliões, comerciantes e organizadores sobre cuidados essenciais para evitar acidentes durante os dias de festa, principalmente no Recife e em Olinda

Nos próximos dias, Pernambuco entra no período mais movimentado do ano com milhares de pessoas nas ruas, trios elétricos, estruturas temporárias e intenso uso de energia. Para reduzir riscos e evitar acidentes graves, a Neoenergia Pernambuco intensifica o alerta de segurança relacionada à energia elétrica durante o Carnaval, especialmente nos polos do Recife e de Olinda.

A distribuidora chama a atenção para situações comuns nesta época que podem se transformar em acidentes graves, como ligações irregulares, uso inadequado de extensões, proximidade de estruturas com a rede elétrica e manuseio de equipamentos sem orientação técnica.

“Carnaval é alegria, mas também exige atenção. Grande parte dos acidentes pode ser evitada com cuidados simples, tanto por foliões quanto por comerciantes e organizadores”, afirma o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Dois assuntos sempre devem ganhar destaque quando se fala de segurança no Carnaval. O primeiro são as ligações clandestinas, que colocam em risco a vida dos trabalhadores e dos foliões. Por isso a distribuidora está com centenas de eletricistas na rua para fiscalizar barracas, ações de ambulantes, palcos e festas de rua. Para ter acesso à energia de forma correta, os interessados devem solicitar uma ligação provisória com até cinco dias de antecedência em qualquer loja da Neoenergia.

Outro ponto importante está relacionado à comercialização e uso de serpentinas elétricas. A venda é proibida por lei em todo o Estado, mas alguns foliões insistem em utilizar o produto durante os dias de folia, colocando a vida das pessoas em risco. Isso porque a serpentina, quando lançada na rede elétrica, se torna um condutor de energia que pode ocasionar choque elétrico ou curtos-circuitos.

O trabalho intensivo de conscientização de todos os envolvidos no Carnaval também faz parte da campanha de segurança “Seja Inimigo do Fim”, que neste ano une os carnavais de Pernambuco e Bahia (Neoenergia Coelba), com Alceu Valença e Baiana System, em uma mobilização conjunta de conscientização sobre os riscos da rede elétrica.

Confira alguns outros cuidados essenciais para quem vai curtir a folia:

• Nunca toque em fios caídos, mesmo que aparentem estar desligados. A orientação é manter distância e acionar imediatamente a Neoenergia pelo número 116.

• Evite subir em postes, caixas de energia, árvores ou marquises próximas à rede elétrica para ter melhor visão dos blocos ou trios.

• Não arremesse objetos como serpentinas metálicas, sprays ou bastões em direção à rede elétrica.

• Redobre a atenção em dias de chuva, quando o risco de choque elétrico aumenta significativamente.

• Em caso de choque ou princípio de incêndio, não se aproxime e acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Ambulantes e comerciantes também devem ficar atentos a algumas dicas importantes de segurança, como:

• Não faça ligações clandestinas. Além de crime, a prática coloca vidas em risco.

• Use apenas equipamentos certificados e extensões em bom estado, longe de áreas molhadas.

• Evite sobrecarregar tomadas com vários aparelhos ligados ao mesmo tempo.

• Jamais manipule a rede elétrica por conta própria. Qualquer necessidade deve ser comunicada à distribuidora.

• Barracas e estruturas metálicas devem manter distância segura da fiação elétrica.

Para os organizadores de eventos, as dicas mais importantes são:

• Planejar a montagem de palcos, trios e estruturas respeitando o afastamento mínimo da rede elétrica.

• Solicitar previamente à Neoenergia qualquer necessidade de adequação ou desligamento programado.

• Garantir que apenas profissionais habilitados façam instalações elétricas temporárias.

• Realizar vistorias antes do início dos eventos.

Veja também