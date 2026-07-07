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Energia Neoenergia Pernambuco anuncia plano de investimento para Agreste e Zona da Mata O objetivo é criar um plano de ação que inclui a construção de subestações

A Neoenergia Pernambuco anunciou nesta terça-feira (7) que destinará R$ 2,3 bilhões para as regiões do Agreste e da Zona da Mata. O objetivo é criar um plano de ação que inclui a construção de subestações, ampliação da capacidade enérgica e expansão de redes elétricas para que o crescimento econômico do interior seja impulsionado — principalmente no Agreste, que é um dos principais polos da indústria têxtil e agropecuária de todo o Nordeste.

Além do Agreste, a inicativa busca alcançar a futura subestação localizada na cidade de Machados, na Zona da Mata Norte. A unidade integra um pacote de investimentos voltado à ampliação da oferta de energia da nova subestação no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. O objetivo é fortalecer as cadeias produtivas que são consideradas importantes para o estado.

De acordo com a Neoenergia, além das duas citadas, estão previstas as construções de 11 novas subestações: Cachoeirinha, Sirinhaém, Tamandaré, Caruaru, Brejo da Madre de Deus, São José da Coroa Grande, Pombos, Carpina e Iati. Além disso, existe o projeto de ampliação de outras seis unidades: Caruaru, Brejão, São Joaquim do Monte, Limoeiro, Barreiros e Escada. A empresa pretende, ainda, construir mais de 2,8 mil quilômetros de redes de alta e média tensão. A expectativa é que haja o fortalecimento de ações ligadas à indústria têxtil e outras atividades econômicas, além de criar condições para atrair novos investimentos privados.

A concessionária entende que este reforço da infraestrutura elétrica no estado sirva como uma plataforma para que as duas regiões possam se desevolver economicamente, reduzindo eventuais gargalos de capacidade e, consequentemente, ampliando as condições para a expansão de negócios já existentes. Ao todo, esses investimentos fazem parte de um plano já anunciado pela Neoenergia Pernambuco, que prevê, no total, R$ 9,7 bilhões em aportes no período entre 2026 e 2030.

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