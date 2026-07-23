Neoenergia Pernambuco avança com ordenamento de redes e já atua em 531 postes da Avenida Mascarenhas
Operação retirou mais de 2,6 toneladas de sucatas e combate irregularidades na infraestrutura compartilhada por empresas de telecomunicações
A Neoenergia Pernambuco intensificou as ações de ordenamento da rede de energia e telecomunicações na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Em parceria com a Prefeitura do Recife, a distribuidora já realizou intervenções em 531 dos 873 postes previstos ao longo da via.
Os trabalhos fazem parte da operação Fio a Fio, que busca organizar a ocupação dos postes, retirar instalações irregulares e reforçar a segurança da rede elétrica.
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Atualmente, as equipes atuam em dois pontos da avenida: no sentido Afogados–Aeroporto, nas proximidades do Geraldão, e no sentido Aeroporto–Afogados, em frente ao Aeroporto Internacional do Recife, próximo à agência da Caixa Econômica Federal.
Além da regularização das redes de telefonia e internet, a operação já retirou 2.619 quilos de cabos, sucatas e equipamentos irregulares, incluindo redes clandestinas e materiais que apresentavam risco de incêndio. A ação também contribui para reduzir a poluição visual e aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia.
Durante as inspeções, a Neoenergia identificou a reincidência de irregularidades em alguns trechos. Em determinados postes, as equipes precisaram retornar mais de três vezes após a reinstalação de cabos por provedores de internet que não possuem contrato de compartilhamento da infraestrutura da distribuidora.
Segundo a supervisora operacional da Neoenergia Pernambuco, Amanda Mangueira, o ordenamento garante o uso correto da infraestrutura compartilhada e reduz riscos para a população.
"A retirada de materiais sem utilização e de instalações irregulares é fundamental para preservar a segurança das pessoas, evitar incêndios e assegurar que apenas empresas autorizadas utilizem os postes da distribuidora", afirmou.
A Neoenergia reforça que o compartilhamento de postes deve ser realizado exclusivamente por empresas autorizadas e de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo mais segurança, organização e qualidade dos serviços.
Serviço
Trecho
Sentido Afogados - Aeroporto Internacional do Recife
Conclusão prevista: 28 de agosto de 2026
Horário: 8h às 17h30
Abrangência: lado da via e canteiro central.
Trecho 2
Sentido Aeroporto Internacional do Recife → Afogados
Conclusão prevista: 20 de agosto de 2026
Horário: 21h às 6h
Abrangência: lado da via.