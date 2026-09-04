A- A+

Infraestrutura Neoenergia Pernambuco conclui embutimento da rede elétrica na Rua do Apolo, no Recife Antigo Local já conta com 100% da rede subterrânea. Dezesseis imóveis estão sendo conectados à nova infraestrutura e 14 postes serão retirados da via até dia 8 deste mês

A Neoenergia Pernambuco concluiu as obras de embutimento da rede de distribuição de energia da Rua do Apolo, no Recife Antigo. A via já está com a nova infraestrutura totalmente concluída e em operação, representando um importante avanço na modernização do sistema elétrico em uma das regiões mais importantes do patrimônio histórico, cultural e turístico da capital pernambucana.

Com a energização concluída, 16 imóveis passarão a ser atendidos pela nova rede subterrânea. A etapa atual consiste na retirada da antiga infraestrutura aérea, processo que inclui a remoção de 14 postes até a próxima terça-feira (08), consolidando a transformação da paisagem urbana da Rua do Apolo. As intervenções envolveram a implantação de aproximadamente 400 metros de rede subterrânea de média e baixa tensão, além da adaptação das instalações elétricas dos imóveis para possibilitar a conexão ao novo sistema.

A iniciativa faz parte do projeto de embutimento da rede elétrica desenvolvido pela Neoenergia Pernambuco no Recife Antigo, em parceria com o Governo do Estado, que prevê a substituição gradual da infraestrutura aérea por uma solução subterrânea. Além dos ganhos estéticos e da valorização urbana, a tecnologia contribui para a preservação do patrimônio histórico, reduz a poluição visual e oferece uma infraestrutura mais moderna e preparada para atender às necessidades de uma área que concentra intensa atividade turística, cultural e econômica.

“A entrega da Rua do Apolo representa um marco importante para Pernambuco. Estamos investindo em uma infraestrutura moderna, alinhada às características de uma área histórica e que proporciona benefícios para moradores, comerciantes, turistas e para a própria cidade. É um projeto que une inovação, desenvolvimento urbano e melhoria da experiência de quem circula pelo Recife Antigo”, afirmou o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Pablo Andrade.

A próxima via contemplada será a Rua da Guia, que também receberá a rede elétrica subterrânea dentro do conjunto de intervenções previstas para o Recife Antigo. A expectativa é que as obras comecem nas próximas semanas.

Além da continuidade das intervenções no Recife Antigo, a Neoenergia Pernambuco já estuda a ampliação dos projetos de embutimento da rede elétrica para outras áreas de relevância urbana, turística e econômica do Estado. As futuras iniciativas serão desenvolvidas dentro do plano de investimentos de R$ 9,7 bilhões anunciado pela distribuidora para o período entre 2026 e 2030, o maior da história da concessionária em Pernambuco.

Entre as regiões em avaliação estão importantes corredores de Boa Viagem e outros destinos turísticos estratégicos, reforçando o compromisso da Neoenergia Pernambuco com a modernização da infraestrutura elétrica, a valorização dos espaços urbanos e o desenvolvimento sustentável do Estado.

Veja também