A- A+

Energia Neoenergia Pernambuco dá dicas de como economizar na conta de energia durante onda de calor; confira Pernambuco deve enfrentar uma semana com altas temperaturas, principalmente no Sertão do Estado

Pernambuco deve enfrentar uma semana com altas temperaturas, principalmente no Sertão do Estado. Manter-se hidratado e os ambientes frescos é fundamental para passar por esse período sem comprometer a saúde.

Com o uso intensificado de aparelhos como o ar-condicionado e a geladeira, a Neoenergia Pernambuco reuniu dicas para que o valor da conta de energia não aumente no final do mês.

Na última sexta-feira (22), O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) anunciou estimativa de 5,8% de aumento no consumo de energia em setembro por causa da onda de calor no país. Segundo o ONS, essa é a maior elevação nas projeções mensais de consumo dos últimos meses. O aumento de 5,8% se dá em relação a setembro de 2022 e representa 75,2 mil megawatts médios (MW) consumidos a mais.

Entre as dicas está otimizar o uso do chuveiro elétrico, optando pelo banho sem aquecimento. Se não for possível, ajustar para a posição “verão”. Quanto mais baixa a temperatura da água, menor será o consumo. Além disso, ajustar o termostato do ar-condicionado para 23ºC e utilizar o timer para evitar seu funcionamento desnecessário é importante para economizar.

Após resfriar o ambiente com o ar-condicionado, usar ventiladores para manter uma temperatura agradável também é uma opção. É importante lembrar de mantê-los limpos para um desempenho econômico.

É necessário, também, evitar abrir a geladeira com frequência, pois a entrada de calor aumenta o consumo de energia, além de certificar de que o aparelho esteja em um local bem ventilado, com espaço de pelo menos 15 centímetros entre ele e as paredes/armários. Verificar periodicamente a borracha de vedação também evita o desperdício de energia.

Usar fornos e ferros elétricos com moderação também auxilia na economia, além de otimizar o uso desses equipamentos, evitando ligá-los e desligá-los com frequência.

Confira outras dicas de economia de energia:

- Eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes. Se puder, substitua-os por aparelhos mais novos e com selo Procel de eficiência energética;

- Desligue o computador se não for utilizá-lo dentro de uma hora;

- Não deixe o carregador de celular na tomada ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, conectado consome energia elétrica;

- Aproveitar a luz natural do dia ajuda a reduzir o desperdício de energia. Evite acender luzes em ambientes já naturalmente iluminados, dê preferência por lugares com janelas amplas e paredes claras;

- Nunca deixe os aparelhos ligados na tomada em "stand-by", o famoso "modo espera" que permite ligar o equipamento diretamente. Não há necessidade de continuar consumindo energia se você não os está utilizando;

- Mesmo que as lâmpadas LED sejam mais caras, a economia de longo prazo compensa os custos iniciais porque elas duram mais e consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais. Dê preferência sempre às lâmpadas de LED;

- Evite dormir com televisores ligados. É um consumo de energia desnecessário. Se você já sabe que costuma pegar no sono assistindo à televisão, utilize a função “timer” ou “sleep”, presente na maioria dos modelos e programe o aparelho para que ele desligue sozinho.

Veja também

Negócios Empresas aumentam investimento social, que já chega a R$ 4 bilhões por ano