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ENERGIA Neoenergia Pernambuco divulga retorno da bandeira tarifária verde para o mês de outubro Clientes deixarão de pagar cobrança adicional que vinha sendo aplicada desde maio por meio da bandeira amarela

Clientes da Neoenergia Pernambuco não terão cobrança adicional nas faturas de energia elétrica em outubro, conforme decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que anunciou, na sexta-feira (25), bandeira tarifária verde para este mês.

Com a bandeira verde, os clientes deixam de pagar o adicional que vinha sendo aplicado desde maio por meio da bandeira amarela, equivalente a R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

De acordo com a Aneel, a melhora das condições de geração de energia no país permitiu a alteração da bandeira tarifária. O aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste contribuiu para a recuperação e estabilização dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzindo a necessidade de utilização de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

O sistema de bandeiras tarifárias funciona como um indicador das condições de geração de energia elétrica no país. Criado em 2015, o mecanismo informa aos consumidores, de forma transparente, quando há aumento nos custos da produção de energia e permite acompanhar mensalmente o cenário do setor elétrico brasileiro.

A definição da bandeira verde é uma oportunidade para reforçar a importância do uso consciente da energia elétrica. Mesmo sem cobrança adicional, hábitos simples continuam fazendo a diferença para reduzir o valor da conta e evitar desperdícios.

“É uma notícia positiva para os consumidores, porque elimina o custo adicional aplicado nos últimos meses. A bandeira verde, porém, não substitui a adoção de hábitos eficientes. O uso consciente da energia continua sendo a melhor forma de economizar e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétrico”, destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

Entre as orientações da distribuidora estão o aproveitamento da iluminação natural durante o dia, o uso racional de equipamentos de refrigeração, a substituição de lâmpadas antigas por modelos LED e a atenção para evitar que aparelhos eletrônicos permaneçam ligados sem necessidade.

Sistema de bandeiras

A bandeira tarifária é definida mensalmente pela Aneel e reflete os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Quanto maior a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, mais cara é a produção de energia e maior a possibilidade de cobrança adicional na conta de luz.

Atualmente, os valores das bandeiras são os seguintes:

Bandeira Verde: sem cobrança adicional;



sem cobrança adicional; Bandeira Amarela: acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos;



acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira Vermelha Patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;



acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh; Bandeira Vermelha Patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

A volta da bandeira verde encerra um período de cinco meses de vigência da bandeira amarela e reflete a melhora das condições de geração de energia observada nas últimas semanas.



*Com informações da assessoria de imprensa

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