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ENERGIA

Neoenergia Pernambuco divulga retorno da bandeira tarifária verde para o mês de outubro

Clientes deixarão de pagar cobrança adicional que vinha sendo aplicada desde maio por meio da bandeira amarela

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A melhora das condições de geração de energia no país permitiu a alteração da bandeira tarifária, de acordo com a Aneel A melhora das condições de geração de energia no país permitiu a alteração da bandeira tarifária, de acordo com a Aneel  - Foto: Freepik

Clientes da Neoenergia Pernambuco não terão cobrança adicional nas faturas de energia elétrica em outubro, conforme decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que anunciou, na sexta-feira (25), bandeira tarifária verde para este mês.

Com a bandeira verde, os clientes deixam de pagar o adicional que vinha sendo aplicado desde maio por meio da bandeira amarela, equivalente a R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. 

De acordo com a Aneel, a melhora das condições de geração de energia no país permitiu a alteração da bandeira tarifária. O aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste contribuiu para a recuperação e estabilização dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzindo a necessidade de utilização de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

O sistema de bandeiras tarifárias funciona como um indicador das condições de geração de energia elétrica no país. Criado em 2015, o mecanismo informa aos consumidores, de forma transparente, quando há aumento nos custos da produção de energia e permite acompanhar mensalmente o cenário do setor elétrico brasileiro.

A definição da bandeira verde é uma oportunidade para reforçar a importância do uso consciente da energia elétrica. Mesmo sem cobrança adicional, hábitos simples continuam fazendo a diferença para reduzir o valor da conta e evitar desperdícios.

“É uma notícia positiva para os consumidores, porque elimina o custo adicional aplicado nos últimos meses. A bandeira verde, porém, não substitui a adoção de hábitos eficientes. O uso consciente da energia continua sendo a melhor forma de economizar e contribuir para a sustentabilidade do sistema elétrico”, destaca o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Gabriel Lopes.

Entre as orientações da distribuidora estão o aproveitamento da iluminação natural durante o dia, o uso racional de equipamentos de refrigeração, a substituição de lâmpadas antigas por modelos LED e a atenção para evitar que aparelhos eletrônicos permaneçam ligados sem necessidade.

Sistema de bandeiras
A bandeira tarifária é definida mensalmente pela Aneel e reflete os custos de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Quanto maior a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, mais cara é a produção de energia e maior a possibilidade de cobrança adicional na conta de luz.

Atualmente, os valores das bandeiras são os seguintes:

A volta da bandeira verde encerra um período de cinco meses de vigência da bandeira amarela e reflete a melhora das condições de geração de energia observada nas últimas semanas.

*Com informações da assessoria de imprensa

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