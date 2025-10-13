A- A+

Neonergia Neoenergia Pernambuco inaugura novas lojas em Caruaru e Camaragibe As unidades têm como finalidade promover uma interação mais próxima, ágil e humanizada entre cliente e distribuidora

A Neoenergia Pernambuco inaugurou, nesta segunda-feira (13), duas novas lojas de atendimento, uma no município de Caruaru e outra em Camaragibe.

As duas unidades possuem uma arquitetura mais moderna e um conceito de atendimento que preza pela rapidez e o conforto. O atendimento está ainda mais humanizado e ágil, contribuindo diretamente para o bem-estar dos consumidores.

A nova loja de Caruaru está instalada no Shopping Difusora. Ela está substituindo a que funcionava na Rua Vigário Freire, 255, no Centro.

Já a nova loja de Camaragibe está funcionando no Shopping Camará, Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Via Fábrica. Com a abertura desta nova unidade, a da Av. Dr. Belmino Correia, 747 - Bairro Novo do Carmelo, foi fechada.

Nas duas lojas, os clientes terão à disposição todos os serviços disponíveis pela distribuidora em um só local, como orientações para negociação de débitos, solicitação de serviços comerciais, inscrição na Tarifa Social e as facilidades dos pontos de autoatendimento.

“As novas lojas irão proporcionar muito mais conforto e agilidade para os clientes da Neoenergia que buscarem atendimento no local. Todos os profissionais estão treinados para oferecer a melhor experiência possível para os consumidores”, declarou a supervisora comercial da Neoenergia Pernambuco, Mariana Cordeiro.

As unidades possuem comodidades como estacionamento e Wi-Fi disponível para os clientes em atendimento. O horário de funcionamento de ambas é de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Além do atendimento presencial, a Neoenergia oferece aos clientes consultas e serviços comerciais por meio de canais digitais como site, WhatsApp (81 3217-6990) e dos aplicativos disponíveis no Google Play e App Store.

Pelos canais digitais, também é possível comunicar interrupção no fornecimento de energia elétrica, solicitar a segunda via da conta, pedir uma religação ou mesmo consultar o histórico de consumo e faturas em aberto.

