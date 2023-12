A- A+

Energia Neoenergia Pernambuco investe R$ 21 milhões na Operação Verão 2024 A distribuidora deu destaque para as cidades de Ipojuca, Tamandaré, Itamaracá e Goiana, que historicamente recebem um maior número de turistas nesta época do ano

A Neonergia Pernambuco investiu R$ 21 milhões na Operação Verão 2024, principalmente em obras de ampliação e de manutenção da rede elétrica de 12 municípios e na Ilha de Fernando de Noronha. A distribuidora deu destaque para as cidades de Ipojuca, Tamandaré, Itamaracá e Goiana, que historicamente recebem um maior número de turistas nesta época do ano.

De acordo com o superintendente de Serviços Técnicos da Neoenergia Pernambuco, André Santos, cerca de 2,2 mil quilômetros de redes elétricas foram contemplados com a Operação. “As ações visando o verão beneficiam diretamente cerca de 3 milhões de pernambucanos - mais de 1 milhão de clientes, além dos turistas que nos visitam nesse período. Diariamente, cerca de 230 profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas”, destacou.

Em 2023, foram realizadas cerca de 34 mil podas preventivas durante a inspeção de 811 quilômetros da rede elétrica. Outros 1,2 mil quilômetros de redes de baixa e média tensão foram inspecionados com veículos equipados com câmeras de termovisão, tecnologia que identifica pontos quentes em equipamentos do sistema elétrico, facilitando a correção.

Houve incremento na capacidade de fornecimento nas subestações Porto de Galinhas, Tamandaré, Itamaracá e Enseada dos Corais, além da energização da Subestação Ponta de Pedra, que atende o Litoral Norte. Com o objetivo de garantir a continuidade, a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia, a concessionária promoveu o reforço na manutenção de 33 alimentadores que levam energia às áreas com o maior número de festividades.

A Neoenergia Pernambuco também monitora o sistema elétrico de todo o estado durante a noite de réveillon. Cerca de 45 controladores trabalham divididos em turnos, 24 horas todos os dias da semana, para acompanhar em tempo real qualquer possível interferência que possa provocar uma interrupção, agilizando o restabelecimento quando necessário. Equipes de plantão estarão espalhadas em pontos estratégicos para que o atendimento, caso necessário, seja o mais rápido possível.

