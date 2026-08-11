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Serviços Neoenergia Pernambuco leva atendimento itinerante à Ação de Cidadania pelos 204 anos do TJPE Distribuidora oferecerá serviços comerciais, orientações e troca gratuita de lâmpadas durante evento, que acontece no dia 12 de agosto, no Pátio da Basílica do Carmo, no Recife

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A Neoenergia Pernambuco participa, no dia 12 de agosto, da programação comemorativa pelos 204 anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), com atendimento itinerante e ações voltadas à cidadania. A iniciativa integra a grande Ação de Cidadania promovida pelo TJPE, que reunirá, gratuitamente, serviços nas áreas de saúde, cidadania e orientação jurídica.

O evento acontece das 8h às 13h, no Pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife. Na área de cidadania, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, expedição da Carteira de Identidade, atendimentos da Neoenergia Pernambuco, Compesa e Procon, consultas ao SPC e Serasa, além de serviços de higiene pessoal, cortes de cabelo, barbearia, cadastro de currículos, entre outras atividades.

Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços e oferecer mais comodidade aos consumidores, a Neoenergia Pernambuco levará sua unidade móvel de atendimento itinerante para o local. Durante a ação, os clientes poderão solicitar segunda via de conta, realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), negociar débitos, solicitar troca de titularidade e ligação nova, atualizar dados cadastrais e esclarecer dúvidas sobre consumo e faturas.

“Levar nossos serviços para ações como essa é uma forma de estar mais perto das pessoas e facilitar o acesso dos clientes aos atendimentos. Queremos oferecer uma experiência prática, rápida e resolutiva, além de ampliar o acesso a benefícios importantes, como a Tarifa Social”, explicou Adriano Barros, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.

Além dos serviços comerciais, o Projeto Energia com Cidadania também estará presente na programação. A população poderá trocar gratuitamente lâmpadas usadas e ineficientes por novas lâmpadas de LED, contribuindo para o uso mais eficiente da energia elétrica e para a redução do consumo.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco e é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além de estimular o consumo consciente e contribuir para a economia na conta de luz, o projeto também auxilia na redução das emissões de carbono e dos impactos ambientais relacionados ao consumo de energia.

A participação da Neoenergia Pernambuco integra as celebrações pelos 204 anos do TJPE e reforça o compromisso da instituição com a promoção da cidadania e com a aproximação de serviços essenciais da população pernambucana.

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