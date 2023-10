A- A+

OPORTUNIDADE Neoenergia Pernambuco oferece descontos de até 90% por meio do Desenrola Brasil Programa do governo federal oferece diversas facilidades de pagamento para os cidadãos que possuem dívidas com empresas

Clientes da Neoenergia Pernambuco que possuem dívidas com a companhia poderão obter descontos de até 90% nos débitos durante este mês de outubro.

A oferta é realizada por meio do programa Desenrola Brasil, cuja terceira etapa foi lançada na segunda-feira (9) e oferece facilidades de negociação.

Até o final deste mês, os clientes do Estado poderão realizar a renegociação virtualmente por meio da plataforma desenvolvida pelo governo federal e que está disponível no site oficial do programa.

De acordo com a Neoenergia, consumidores que atenderem aos requisitos da iniciativa poderão negociar os débitos e parcelar a dívida em até 60 vezes. Estão aptas para negociação as dívidas de até R$ 5 mil e que foram contraídas entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

“A participação no Desenrola Brasil é mais uma ação da Neoenergia para facilitar a adimplência dos seus clientes. Junto com outras iniciativas, estamos estimulando e proporcionando alternativas para que eles consigam equilibrar suas contas com as melhores condições”, destacou Renata Farias, gerente comercial da Neoenergia.

Os clientes interessados em participar devem ter cadastro na plataforma GOV.BR e possuir uma conta nível Prata ou Ouro. A conta é gratuita e necessária para comprovar a identidade do cidadão.

A companhia também oferece desconto para os consumidores que não estão aptos a participar do Desenrola.

Por meio de uma parceria com a Flexpag, clientes que possuam dívidas negativadas no mesmo período poderão negociar os débitos em até 21 parcelas, com a mesma taxa de juros do financiamento do programa governamental (1,99%) e descontos de até 90%.

Esse processo deve ser realizado por meio do site da Neoenergia, na aba de negociação de débitos, disponível neste link.



