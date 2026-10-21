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Cuidados Neoenergia Pernambuco orienta sobre cuidados para evitar acidentes com eletricidade dentro de casa Distribuidora reúne 10 recomendações de segurança para situações comuns no dia a dia, como uso de tomadas, chuveiros, eletrodomésticos e instalações elétricas

Eletricidade faz parte de praticamente todas as atividades dentro de casa, do banho ao preparo das refeições. Mas situações aparentemente simples, como usar um aparelho com as mãos molhadas, sobrecarregar uma tomada ou tentar fazer um reparo na instalação elétrica sem o conhecimento necessário, podem representar riscos.

Para reforçar a prevenção dentro das residências, a Neoenergia Pernambuco reúne dez cuidados que devem fazer parte da rotina das famílias.

“Grande parte da segurança começa com atitudes simples. É importante observar as condições das instalações, utilizar os equipamentos de forma adequada e, principalmente, não improvisar quando houver algum problema elétrico. Reparos devem ser realizados por profissionais qualificados”, orienta o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Confira 10 cuidados com a eletricidade dentro de casa:

1. Água e eletricidade não combinam

2. Não sobrecarregue as tomadas

3. Nada de consertos improvisados

4. Atenção ao chuveiro elétrico

5. Tire o aparelho da tomada antes da limpeza

6. Fios danificados são sinal de alerta

7. Proteja as crianças

8. Nunca passe fios debaixo de tapetes

9. Cuidado ao trocar lâmpadas

10. Mesmo sem energia, a instalação deve ser considerada energizada

A Neoenergia Pernambuco reforça que a segurança das instalações internas é fundamental para reduzir o risco de choques, curtos-circuitos e outros acidentes dentro das residências. Ao identificar problemas recorrentes, como tomadas aquecendo, cheiro de queimado, fios deteriorados ou disjuntores desarmando, a recomendação é interromper o uso e buscar avaliação profissional.

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