Neoenergia Pernambuco prepara maior expansão de subestações da história para acompanhar crescimento
Plano prevê a construção de 25 novas subestações e a ampliação de outras 34 unidades até 2030, fortalecendo a infraestrutura elétrica em todas as regiões, do Litoral ao Sertão
A Neoenergia Pernambuco dará mais um passo importante para preparar a infraestrutura elétrica do Estado para os desafios dos próximos anos. A distribuidora planeja construir 25 novas subestações e ampliar outras 34 unidades já existentes até 2030, em um conjunto de empreendimentos que integra o pacote de investimentos de R$ 9,7 bilhões anunciado pela companhia para Pernambuco.
As obras estão distribuídas por todas as regiões do Estado e têm como objetivo acompanhar o crescimento das cidades, apoiar a instalação de novos empreendimentos, fortalecer atividades produtivas e criar as condições necessárias para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco nos próximos anos. Entre os municípios contemplados estão polos estratégicos como Caruaru, Petrolina, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Carpina.
Leia também
• Neoenergia alcança a marca de 16 mil substituições de lâmpadas de iluminação pública por LED, em PE
• Neoenergia oferece até 90% de desconto para moradores de Rio Doce com débitos de energia
• Neoenergia alerta para riscos de pipas na rede elétrica durante mês dos ventos
O planejamento contempla tanto a implantação de novas estruturas quanto a ampliação da capacidade de unidades já em operação. Em Caruaru, por exemplo, está prevista a ampliação da Subestação Salgado e a construção de uma nova unidade no Distrito Industrial. Em Petrolina, o plano prevê uma nova subestação e a ampliação de três estruturas existentes, acompanhando o ritmo de expansão econômica da cidade.
“Estamos construindo uma rede preparada para o futuro de Pernambuco. As novas subestações e ampliações vão acompanhar o crescimento das cidades, criar condições para a chegada de novos investimentos e fortalecer a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do Estado. É um planejamento de longo prazo que busca garantir energia com qualidade para as próximas décadas”, afirma o superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco, Evandro Simões.
O cronograma das obras considera o planejamento atual da distribuidora e poderá ser ajustado ao longo dos próximos anos em função das etapas de licenciamento, contratação e execução dos empreendimentos.
Serviços
Novas subestações previstas:
2026
- Jaboatão dos Guararapes
- Cachoeirinha
2027
- Cabo de Santo Agostinho
- Sirinhaém
- Arcoverde (Arcoverde 3)
2028
- Tamandaré 2 (Tamandaré 2)
- Pombos
- Santa Cruz do Capibaribe (Santa Cruz do Capibaribe 2)
- Caruaru (Distrito Industrial de Caruaru)
- Petrolina ( Petrolina 4)
2029
- Lagoa Grande
- Machados
- Paulista
- Olinda (Ouro Preto)
- Recife (Passarinho)
- Recife (Hipódromo)
2030
- Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)
- Carpina (Carpina 2)
- Jaboatão dos Guararapes (Candeias)
- São José da Coroa Grande
- Dormentes
- Moreilândia
- Iati
- Santa Maria da Boa Vista
- Floresta ( Floresta 3)
AMPLIAÇÕES PREVISTAS
2026
- Jaboatão dos Guararapes (Piedade); Condado; Araripina; Tamandaré; Ipojuca (Nossa Senhora do Ó)
2027
- Recife (Iputinga); Recife (Estância); Nazaré da Mata; Vitória de Santo Antão
2028
- Caruaru (Salgado); Custódia; Flores; Floresta; Ibimirim; Paulista (Paratibe 2); Petrolina (Petrolina 2); Petrolina (Barra de Bebedouro); Petrolina (Pontal Sul 2)
2029
- Carnaíba; ;Brejão; Paudalho; Salgueiro ;Serra Talhada; Ipojuca
2030
- São Joaquim do Monte; Afogados da Ingazeira; Tabira; Limoeiro; Igarassu; São José do Egito; Ouricuri; Parnamirim; Barreiros; Escada