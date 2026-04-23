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Acesso Neoenergia Pernambuco promove atendimento com inscrição na Tarifa Social em Brasília Teimosa Equipes da distribuidora estarão presentes para oferecer serviços como inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e no Desconto Social (DS).

Recife, 22 de abril de 2026 - A Neoenergia Pernambuco segue investindo em ações de aproximação com seus clientes, com o objetivo de ampliar o acesso dos atendimentos de forma acessível e com mais comodidade.

Nesta semana, a distribuidora realiza atendimento itinerante em Brasília Teimosa, oferecendo todos os serviços disponíveis em uma loja física, inclusive a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

A ação acontecerá nos dias 23 e 24, na Rua Parú, 291, com atendimento ao público das 09h às 16h. Durante o período, os consumidores poderão solicitar segunda via de conta, negociar débitos, trocar titularidade, pedir ligação nova, atualizar cadastro e esclarecer dúvidas sobre consumo e faturas.

O objetivo da distribuidora é facilitar a vida dos clientes e aproximar ainda mais os serviços da empresa da comunidade, especialmente de quem tem dificuldade de locomoção ou mora distante de uma loja de atendimento presencial.

“Essas ações itinerantes são uma forma de estar mais perto das pessoas, levando nossos serviços para onde o cliente está. Queremos que o atendimento seja prático, rápido e resolutivo, garantindo mais comodidade e ampliando o acesso a programas importantes, como a Tarifa Social”, explicou Adriano Barros, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.

As iniciativas de atendimento fazem parte do programa de relacionamento com o cliente da distribuidora, que percorre diversos municípios pernambucanos ao longo do ano.

*Com informações da assessoria.

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