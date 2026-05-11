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Investimento Neoenergia Pernambuco promove atendimento com inscrição na Tarifa Social em Paulista Equipes da distribuidora estarão presentes para oferecer, entre outros serviços de uma loja tradicional, inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Desconto Social (DS)

A Neoenergia Pernambuco segue investindo em ações de aproximação com seus clientes, com o objetivo de ampliar o acesso dos atendimentos de forma acessível e com mais comodidade. Nesta semana, a distribuidora realiza atendimento itinerante no bairro de Jaguaribe em Paulista, oferecendo todos os serviços disponíveis em uma loja física, inclusive a inscrição na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).



A ação acontecerá nos dias 11 e 13, na Via Local 29 - Praça José Felisberto, S/N, Loteamento Nova Aurora, com atendimento ao público das 09h às 16h. Durante o período, os consumidores poderão solicitar segunda via de conta, negociar débitos, trocar titularidade, pedir ligação nova, atualizar cadastro e esclarecer dúvidas sobre consumo e faturas.



O objetivo da distribuidora é facilitar a vida dos clientes e aproximar ainda mais os serviços da empresa da comunidade, especialmente de quem tem dificuldade de locomoção ou mora distante de uma loja de atendimento presencial.



“Essas ações itinerantes são uma forma de estar mais perto das pessoas, levando nossos serviços para onde o cliente está. Queremos que o atendimento seja prático, rápido e resolutivo, garantindo mais comodidade e ampliando o acesso a programas importantes, como a Tarifa Social”, explicaou Adriano Barros, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.



As iniciativas de atendimento fazem parte do programa de relacionamento com o cliente da distribuidora, que percorre diversos municípios pernambucanos ao longo do ano. Com essa estratégia, a Neoenergia Pernambuco reforça seu papel social e o compromisso de oferecer energia e atendimento de qualidade, priorizando acessibilidade, inclusão e proximidade com a população.

*Com informações da assessoria.

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