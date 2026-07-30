Neoenergia Pernambuco prorroga campanha especial para negociação de contas em atraso

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A Neoenergia Pernambuco prorrogou até o dia 31 de agosto a Campanha de Negociação 2026, que oferece condições especiais para clientes com contas de energia em atraso. A ação permite a regularização de débitos com descontos que podem chegar a 90%, além de opções facilitadas de pagamento. A iniciativa reforça o compromisso da distribuidora com a ampliação do acesso aos serviços e o apoio aos clientes na regularização de suas faturas.



Outro destaque da campanha é a praticidade: as negociações poderão ser realizadas de forma 100% online, por meio do portal de negociação da distribuidora, ou presencialmente em qualquer Loja de Atendimento.

Além da redução de juros e multas, em alguns casos a campanha também prevê descontos sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais vantajosa. Podem participar clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam débitos vencidos há mais de um ano com a distribuidora.



“Prorrogamos a Campanha de Negociação 2026 para ampliar as oportunidades de regularização dos débitos dos nossos clientes. Esta é a campanha mais vantajosa já realizada pela Neoenergia Pernambuco, com condições especiais e descontos inéditos para facilitar a quitação das contas em atraso”, afirmou Leonardo Moura, superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco.



Como acessar o desconto

Após a consulta das faturas elegíveis no portal, o cliente poderá verificar o desconto disponível para o caso. O pagamento pode ser realizado via PIX ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora.



"Todo o processo pode ser realizado de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular ou computador, sem a necessidade de deslocamento. Nosso objetivo é facilitar o acesso às condições da campanha, garantindo que o maior número possível de clientes tenha a oportunidade de regularizar seus débitos e aproveitar os benefícios oferecidos”, afirmou Leonardo Moura.



Mesmo com a prorrogação da campanha, a orientação é não deixar para a última hora, haja vista o aumento do volume de negociações normalmente registrado quando se aproxima o fim do prazo.

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