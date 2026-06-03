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oportunidade Neoenergia Pernambuco prorroga inscrições para curso gratuito de eletricista Prazo vai até segunda-feira (8); serão duas turmas de 27 alunos nos municípios de Garanhuns e Serra Talhada

A Neoenergia prorrogou até a próxima segunda-feira (8) o prazo de inscrições para o curso gratuito da Escola de Eletricistas em Pernambuco. Inicialmente previsto para se encerrar nesta quarta-feira (03), o período foi estendido em cinco dias devido à alta procura no site oficial, segundo a empresa. Ao todo, são 54 vagas, distribuídas em duas turmas nos municípios de Garanhuns e Serra Talhada.

O curso oferece formação técnica completa para quem deseja atuar no setor elétrico, com carga horária total de 540 horas, sendo 164 horas em formato online e o restante presencial, com atividades práticas em campo. A duração é de seis meses e os participantes recebem auxílio transporte.

Podem se inscrever homens e mulheres com mais de 18 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação definitiva nas categorias B, C ou D. De acordo com a Neoenergia, a iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional e estimular a diversidade em um segmento historicamente masculino.

Ao final do curso, os alunos recebem certificação profissional e passam a integrar o banco de talentos da Neoenergia, podendo ser considerados para futuras contratações. Desde a implantação do programa em Pernambuco, 1.990 profissionais foram formados, dos quais 1.660 acabaram contratados pela companhia, incluindo 253 mulheres.

A Escola de Eletricistas é realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os interessados devem se inscrever por meio do site.

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