Neoenergia forma 78 novos eletricistas em Pernambuco e mais da metade são mulheres

A Neoenergia Pernambuco possibilitou a formatura de mais 78 profissionais por meio da Escola de Eletricista, projeto criado pela companhia em 2013, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O evento, realizado no auditório da distribuidora, no bairro da Boa Vista, região central do Recife, contou com a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice Priscila Krause (Cidadania).

Com o diploma, os eletricistas passam a ter novas oportunidades no mercado de trabalho e também a compor o Banco de Talentos da Neoenergia para possíveis oportunidades. Já foram formados nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande e no Distrito Federal (onde o grupo tem concessão), mais de 5,5 mil eletricistas, dos quais 77% já foram contratados pela Neoenergia.

Segundo a distribuidora, o curso, que é gratuito e dura cerca de quatro meses, contribui para a formação de profissionais capacitados que ocupam uma função que é da maior importância para a energia chegar às casas de mais de 16 milhões de clientes nos cinco estados onde a companhia concessão.

Só em Pernambuco, a Neoenergia já formou 1.846 alunos, dos quais 1.427 foram contratados pela companhia. O salário inicial de um eletricista da Neoenergia hoje é de R$ 1,6 mil, mais vale refeição ou alimentação no valor de R$ 1,3 mil, plano de saúde Bradesco, auxílio creche, transporte e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

“Estamos aqui 78 pessoas concluindo esse curso, sendo 42 mulheres, mais do que nas outras turmas. Já tínhamos uma turma específica de mulheres, e esse movimento trouxe equidade de gêneros. Hoje, nas inscrições para as turmas mistas conseguimos uma maior participação feminina, numa função que é era predominantemente masculina”, disse o diretor-presidente da Neoenergia em Pernambuco, Saulo Cabral.

Inclusão de ração e gênero

De acordo com o CEO do grupo, Eduardo Capelastegui, que veio ao Recife para o evento, foi em 2018 que a companhia resolveu incluir as mulheres nas equipes de eletricistas. “Foi um sucesso. A gente aposta na inclusão de raça e de gênero, para nós é uma realidade. O desempenho da mulher eletricista versus homem é o mesmo. Aquele tabu que existia antigamente de que o mundo elétrico era um mundo de homens não existe mais. Hoje são mais de mil mulheres trabalhando no grupo”, afirmou Capelastegui.

O CEO deixou claro que o aproveitamento pela Neoenergia de 77% dos alunos formados pela Escola de Eletricistas, que já é um percentual alto, não quer dizer que os que não entram nesse percentual estão desempregados. “Esses eletricistas que se formam são para o mercado e não só para nós. Muitos deles vão para outras empresas. Devemos manter um percentual de 80% em função de nossas necessidades, da rotação de pessoal, que já um percentual bastante alto”, complementou.

Águeda: " Uma nova oportunidade e um desafio grande e resolvi encarar" Foto: Paullo Almeida

Em sua fala, a governadora Raquel Lyra disse que o nível de desemprego é grande em Pernambuco e quem mais é afetado por isso são as mulheres. “Muitas vezes são mães de família, mas a gente também tem uma geração enorme de jovens sem perspectivas, sem possibilidade de empregabilidade”, afirmou a governadora antes de explicar que projetos como o da Escola de Eletricistas da Neoenergia contribuem para a geração de empregos, sobretudo para as mulheres.

A formada Águeda Gabriela Correia, 35 anos, pedagoga e professora de educação infantil há três, deixou a carreira para fazer o curso de eletricista. “Vi esse curso como uma nova oportunidade e um desafio grande para mim e resolvi encarar. Espero ser contratada e seguir carreira”, revelou.

