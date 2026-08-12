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inspeção Neoenergia Pernambuco recupera energia suficiente para abastecer mais de 610 mil residências Nos primeiros seis meses de 2026, a distribuidora realizou aproximadamente 53 mil vistorias com equipes em campo e recuperou 92 milhões de kWh de energia em todo o estado

A Neoenergia Pernambuco recuperou, nos primeiros seis meses deste ano, 92 milhões de quilowatt-hora (kWh) de energia elétrica por meio de ações de combate ao furto. Esse volume seria suficiente para abastecer mais de 610 mil residências por um período de 30 dias.

De janeiro a junho, foram realizadas aproximadamente 53 mil inspeções em unidades consumidoras em todo o estado, com foco na identificação de irregularidades e na recuperação de energia não faturada. Como resultado dessas ações, a distribuidora recuperou os 92 milhões de kWh de energia.

No mesmo período, a Neoenergia Pernambuco também promoveu a regularização de cerca de 30 mil ligações clandestinas, garantindo o fornecimento de energia normalizado e com a medição correta do consumo.

A companhia também promoveu a substituição de aproximadamente 28 mil medidores obsoletos e/ou com possível defeito, iniciativa que, segundo a empresa, contribui para ampliar a precisão do sistema de medição e reduzir as chamadas perdas não técnicas.

De acordo com a Neoenergia, o combate ao furto de energia combina tecnologia, análises de dados e atuação em campo, permitindo identificar irregularidades e assegurar que a energia consumida seja devidamente medida e faturada.

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