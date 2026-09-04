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Feriado Neoenergia Pernambuco reforça operação no Litoral para o feriado de 7 de Setembro Distribuidora amplia em 80% o número de equipes de prontidão nas principais praias do Estado para garantir atendimento mais ágil durante o primeiro grande movimento rumo ao verão

A Neoenergia Pernambuco montou um esquema especial de atendimento para o feriado prolongado da Independência, período tradicionalmente marcado pelo aumento da movimentação nas praias do litoral norte e sul do sstado. Considerado pelos pernambucanos como a abertura informal da temporada de verão, o 7 de Setembro deste ano ocorre após meses de condições climáticas instáveis e volume de chuvas acima da média, o que amplia a expectativa de deslocamento de milhares de pessoas para as áreas litorâneas.

A estrutura especial segue o modelo adotado pela distribuidora em grandes períodos de concentração de público, com foco na agilidade do atendimento e na continuidade do fornecimento de energia.

Para suprir a demanda adicional esperada nas praias e municípios turísticos, a Neoenergia Pernambuco aumentou em 80% o número de equipes de plantão disponíveis para atendimento imediato ao cliente, em relação aos finais de semana normais.

“Estamos acompanhando a movimentação típica deste período e reforçamos nossa estrutura operacional para garantir um atendimento ainda mais rápido aos clientes que estarão nas regiões litorâneas. Nossas equipes estarão posicionadas estrategicamente para atuar de forma eficiente diante de qualquer eventualidade, assegurando a confiabilidade do sistema elétrico durante todo o feriado”, destacou Aldo Neto, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

A Neoenergia Pernambuco orienta os clientes que precisarem registrar ocorrências, solicitar serviços ou obter informações durante o feriado a utilizarem os canais digitais da companhia, disponíveis 24 horas por dia, incluindo o site oficial (www.neoenergia.com), o aplicativo Neoenergia e o WhatsApp (81) 3217-6990. O teleatendimento no número 116 também estará à disposição de forma ininterrupta.

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