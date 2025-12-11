Neoenergia projeta investir R$ 1,6 bilhão no estado em 2026

A- A+

A Neoenergia Pernambuco vai investir cerca de R$ 1,6 bilhão no estado. Os investimentos, concentrados em infraestrutura, serão executados ao longo de 2026. O número é o maior dos últimos seis anos e integra um pacote de R$ 6,1 bilhões que serão executados no estado até 2029.



Em balanço para a imprensa, nesta quinta-feira (11), o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, revelou ver com otimismo as ações para 2026. Ainda de acordo com ele, a renovação da concessão por mais 30 anos ajudará na atração de novos investimentos.



“(A renovação) traz para o investidor segurança e previsibilidade. (Também) gera mais empregos e faz com que a gente consiga atingir cada vez mais uma qualidade de fornecimento de energia em um padrão adequado”, disse.



O superintendente de operações da empresa, Leonardo Moura, explicou os investimentos que serão realizados nos próximos cinco anos serão 50% maiores em comparação com os últimos cinco anos.



Ele relatou, ainda, um dos desafios para executar os investimentos é a capacitação de mão de obra. "(O desafio) é preparar a mão de obra para executar esses investimentos. A gente precisa ter equipes para realizar (as obras)", disse. Moura explicou que a Neonergia vem intensificando investimentos na formação de mão de obra.





Noronha Verde

Um dos principais projetos executados pela Neoenergia é a descarbonização do arquipélago de Fernando de Noronha. Com um investimento de cerca de R$ 350 milhões, a proposta é instalar 30 mil placas solares e baterias que armazenarão a energia excedente. "Essas baterias vão ter total autonomia para suprir a carga da ilha durante o período da noite", garantiu.



O projeto de descarbonização começou em novembro deste ano e prevê que a primeira fase estará entregue até maio de 2026. Espera-se também que, até setembro de 2027, 84% da planta seja executada.



Leonardo Moura informou que o projeto de descarbonização da ilha prevê o fim da entrada de carros movidos a combustíveis fósseis e que novos poderão entrar apenas se forem elétricos. A promessa é que isso ocorra até 2030. "Em Noronha, temos 12 carregadores elétricos também para estimular", disse o superintendente.

Recife Antigo

Ainda durante o encontro, a Neoenergia comentou os planos para montagem da rede elétrica subterrânea no bairro do Recife Antigo. "Esse projeto está em fase de conclusão para seguir com as liberações ambientais", relatou o superintendente da empresa.



Ele detalhou que, ao final das obras, a extensão da rede será de 43 quilômetros, correspondendo a quase 50% da ilha. Inicialmente, as obras ocorrerão em duas ruas: Rua da Guia e a Rua da Hora.



Novas estruturas

A Neoenergia informou, ainda, melhorias na infraestrutura, como a ampliação de redes elétricas e subestações, tanto novas quanto ampliadas. Houve a entrega de 12 novas subestações e a ampliação de outras 15. A empresa afirmou que está nos últimos preparativos para a mudança da atual sede, na Soledade, para a nova no bairro do Bongi. A previsão da conclusão das obras é dezembro de 2026.

