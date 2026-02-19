A- A+

energia Neoenergia promove ação para trocar materiais recicláveis por descontos na conta de energia Projeto vai até quinta-feira (25), e recebe materiais como papelão, latas de alumínio e garrafas PET

A Neoenergia Pernambuco está, desde a última sexta-feira (13), com uma ação para recolher materiais recicláveis em troca de descontos na conta de energia elétrica. Os clientes da concessionária que fizerem a entrega dos resíduos em um dos pontos do Projeto Vale Luz até a próxima quinta-feira (25), terão um benefício maior na fatura de energia. A cada 10 latinhas entregues, o cliente recebe R$ 1,20 de desconto na conta de energia.

O Projeto Vale Luz aceita recicláveis como plásticos, catemba, papelão, papel, vidro, ferro, óleo vegetal, equipamentos eletroeletrônicos, baterias de veículos automotivos, latas de alumínio e garrafas PET. Todos os itens devem estar limpos e secos, e o óleo deve estar frio.

A ação recebe resíduos de clientes residenciais de qualquer bairro e classe social da Região Metropolitana do Recife e de Limoeiro. Para participar, os consumidores podem deixar o material e fazer o cadastro nos locais fixos ou nas tendas itinerantes.

A programação onde as tendas estarão pode ser encontrada no site da Neoenergia Pernambuco. Para realizar o cadastro é necessário estar em dia com a concessionária, apresentar a última fatura de energia e um documento com foto.

*Com informações da assessoria

