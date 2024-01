Neoenergia promove o mutirão Projeto Vale Luz

A- A+

A Neoenergia Pernambuco está preparando o mutirão Projeto Vale Luz que deve acontecer na quinta-feira (15), após o Carnaval. O objetivo é receber os materiais reciclados recolhidos pelos clientes ou catadores. A expectativa é que os dias de folia gere cerca de 30 toneladas de recicláveis. Os clientes que reunirem os produtos podem receber um desconto significativo nas contas de energia.

Por meio do Projeto, muitos consumidores chegam a zerar a fatura todos os meses. Os resíduos poderão ser entregues em qualquer um dos locais listados abaixo. Para participar, no caso dos clientes, basta levar a fatura de energia com um documento com foto para realizar o cadastro no mesmo momento e já garantir o desconto na conta.

Já os catadores precisam realizar o cadastro antes do Vale Luz com RG e CPF, dados bancários e preencher uma declaração de que é catador. Eles devem ir até um ponto de atendimento do Vale Luz com RG e CPF e dados bancários em mãos e preencher uma declaração de que é catador.

Os catadores que trabalham durante o Carnaval poderão receber o valor em dinheiro. Para isso, eles precisam se cadastrar no projeto antecipadamente Em 2023, a Neoenergia realizou o pagamento de mais de R$ 50 mil aos catadores de latinha e de PET, aproximadamente 10% de tudo que foi concedido pelo Vale Luz em 2023.



“Estaremos com todos os nossos pontos fixos abertos na quinta-feira (15) para esperar os participantes. Reforçamos nossa logística para que possamos atender a todos. Para os clientes que quiserem entregar o material ainda durante o Carnaval, eles podem procurar uma das nossas máquinas retorna machine (ver todos os endereços abaixo) e depositarem as latinhas e as garrafas PET. Todos os demais materiais só podem ser entregues nos pontos de coleta”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.



CONFIRA OS MATERIAIS ACEITOS PELO PROJETO:

PAPEL E PAPELÃO: jornais, revistas, cadernos e caixas.

PLÁSTICOS: PET (embalagens de detergente, garrafas PET e sacolas).

METAL: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

VIDRO: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados)

ÓLEO VEGETAL: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona.

ELETRÔNICOS: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

Pontos fixos



Madalena: R. Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife (Segunda a Sexta)

Posto Arrecife: Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado).

Container Jaqueira: Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo).

Hiper Cordeiro Limoeiro: 449, PE-050, 295, Limoeiro (Segunda a Sábado)

Retorna Machine: Casa Zero (Apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua do Bom Jesus, 237 – Recife (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Ferreira Costa (Apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Shopping Boa Vista (Apenas latinhas de alumínio e PET)- Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Shopping Recife (Apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE – Piso L3 (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE – Piso Térreo, próximo dos Correios (Horário de funcionamento local).

Retorna Machine: Empresarial Novo Mundo - PE-024, Rota dos Coqueiros, 4165 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho – PE - (Horário de funcionamento local).

Pontos itinerantes em Fevereiro



TENDA ARITANA (1, 8, 15, 22 e 29) - Rua Sargento Silvino de Macedo, Imbiribeira, Recife (PE), após a fábrica de gesso.

TENDA BOLA NA REDE (7, 21, e 28) - Avenida Padre Mosca de Carvalho S/N, Bola na rede, Recife (PE), ao lado do mercadinho preço mínimo.

TENDA BOMBA DO HEMETERIO (7, 21, e 28) - Rua Bomba do Hemetério, S/N , Bomba do Hemetério – Recife (PE), próximo a Escola Mardonio.

TENDA BREJO DE BEBERIBE (19 e 26) - Rua Arapoema, Nº 35, Brejo Beberibe, Recife (PE), no Projeto Esperança próximo a fábrica da Kinitos.

TENDA COQUEIRAL (6 e 27) - Rua Alcântara, Nº 176, Coqueiral, Recife (PE), na Igreja Batista de Coqueiral.

TENDA CÓRREGO DO JENIPAPO (5, 19 e 26) - Rua Adolfo Caminha, Nº 31, Córrego do Jenipapo, Recife (PE), no Conselho de Moradores e em frente à Igreja Católica Capela de são José.

TENDA CURADO II (6 e 27) - Avenida Dolores Duran, s/n, Curado 2 - Jaboatão dos Guararapes (PE), na praça da bíblia no Curado.

TENDA IBURA DE BAIXO (20) – Rua Engenho Bulhões, S/N, Ibura de Baixo, Recife (PE), em frente a nova praça.

TENDA ILHA DE DEUS (1, 8, 15, 22 e 29) - Associação Remo, Imbiribeira, Recife (PE), em frente à Praça da Ilha de Deus.

TENDA JANGA (2) - Rua Brejo da Madre de Deus, Nº 180, Janga, Paulista (PE), no Conjunto Praia do Janga.

TENDA JARDIM MARANGUAPE (9) - Rua Cento e Cinco, S/N, Jardim Maranguape, Paulista (PE), no Centro comunitário de Jardim Maranguape.

TENDA LOJA NEOENERGIA CAMARAGIBE (1, 8, 15, 22 e 29) - Avenida Doutor Belmino Correia, Nº747, Camaragibe (PE), no Centro.

TENDA OURO PRETO (07 e 21) - Rua Dracena, Nº 24, Ouro Preto, Olinda (PE), na Igreja Presbiteriana Ressurreição.

TENDA PRAZERES (3 e 24) - Rua Fernando Vieira Pinto, Nº 318 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes (PE), próximo ao Residencial Aritana.

TENDA TABAJARA (2) - Avenida Tabajara, S/N, Cidade Tabajara, Olinda (PE), no antigo terminal do ônibus.

TENDA VERD FRUT BOA VIAGEM (3, 17 e 24) - Rua Ernesto de Paula Santos, Nº 835, Boa Viagem, Recife (PE), no estacionamento da VerdFrut.

TENDA VILA POPULAR (21) - Rua Estudante Alfredo Cantalice, Nº 224, Vila Popular, Olinda (PE), na Associação Vila Popular e Jardim l.

TENDA VILA TAMANDARÉ (20) - Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, Nº 44, Vila Tamandaré, Recife (PE), em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré.

