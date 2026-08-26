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EDUCAÇÃO Neoenergia realiza blitz educativa sobre eficiência energética e Olimpíada Nacional Ação acontece nos dias 26 e 28 de agosto, em escolas de Boa Viagem, e busca aproximar estudantes e professores da temática do consumo consciente de energia

A Neoenergia Pernambuco realizará, até a próxima sexta-feira (28), blitz educativa para divulgar a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONNE) em escolas do Recife. A iniciativa tem como objetivo estimular professores e estudantes a se inscreverem na competição e participarem de desafios educativos, atividades gamificadas e provas interativas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

A blitz da ONNE, iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, coordenada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), passará por duas escolas localizadas em Boa Viagem.

No dia 26 de agosto, das 9h30 às 11h30, a ação será realizada na Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1040. Durante a visita, os estudantes do 8º e 9º anos poderão conhecer a olimpíada, tirar dúvidas sobre a participação e conferir as atividades.

Já no dia 28 de agosto, das 14h às 16h, a blitz será realizada na EREM Manoel Borba, localizada na Rua Almirante Nelson Fernandes. A ação também terá como foco a divulgação da olimpíada e o incentivo à participação dos estudantes e professores.



“A blitz é uma oportunidade de aproximar os estudantes da temática da eficiência energética de forma leve, educativa e interativa. Queremos despertar o interesse dos jovens e mostrar que pequenas mudanças de hábitos podem contribuir para um consumo de energia mais seguro e consciente”, afirmou Douglas Travassos, analista de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco.

A ONEE conta com a participação das distribuidoras do Grupo Neoenergia e de outras 43 concessionárias de energia elétrica de todo País.

Em sua 5ª edição, a maior olimpíada do setor elétrico está com inscrições abertas e gratuitas até o dia 15 de setembro de 2026. O cadastro deve ser realizado por um representante da escola, por meio do site www.onee.org.br

Podem participar estudantes e professores do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas de todo o país. A competição busca promover o conhecimento sobre eficiência energética de forma lúdica e interativa, estimulando a adoção de hábitos mais conscientes no consumo de energia elétrica.

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