A- A+

DESCONTOS Neoenergia recebe baterias de carro em troca de desconto na conta de energia Para cada quilo do material coletado, cliente receberá o valor de R$ 2,50, que pode ser acumulado para o desconto na conta

A Neoenergia Pernambuco deu início nesta segunda-feira (1º) ao “Vale Luz”, projeto que realiza a troca de materiais recicláveis por descontos na fatura de energia.

A partir deste mês, além dos resíduos já aceitos, como plásticos, papéis, metais e eletrônicos, o Vale Luz passa a aceitar baterias de carro como resíduo. Para cada quilo do material coletado, o cliente receberá o valor de R$ 2,50, que poderá ser acumulado para o desconto na conta.

A entrega do novo material pode ser feita nos pontos fixos ou itinerantes do projeto. No ato da troca, o material deve estar limpo e seco. Somente serão aceitas baterias de veículos automotivos.

O projeto já fez a destinação correta de mais de 3 mil toneladas de resíduos sólidos recicláveis e ofereceu mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil) em descontos nas faturas de energia elétrica de cerca de 15 mil consumidores pernambucanos.

Apenas em 2023, foram recolhidas mais de 885 toneladas de resíduos, concedidos mais de R$ 530 mil em descontos na fatura, beneficiando 8.469 clientes.

Sustentabilidade

Assim como todos os outros materiais recicláveis, as baterias serão encaminhadas para a indústria, que poderá reciclar e reutilizar o equipamento. Ao reciclar o equipamento, a indústria economiza até 0,64 (MW/h/ton) no consumo de energia elétrica.

Também são aceitos no projeto materiais como papelão, papel, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, latas de refrigerantes e vidro. Pode ser entregue também óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente.

Além disso, o projeto recebe resíduo eletrônico, incluindo televisão, celular, teclado, entre outros. As informações sobre todos os postos de atendimento e acompanhamento dos créditos podem ser acessadas no aplicativo Vale Luz, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e também no site da Neoenergia.

Veja também

TECNOLOGIA Google vai excluir bilhões de dados da navegação anônima para encerrar processo, diz jornal