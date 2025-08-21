A- A+

Neoenergia recupera energia suficiente para abastecer Olinda por três meses

No primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco recuperou mais de 100 gigawatts-hora (GWh) de energia elétrica em ações de combate a perdas comerciais.

O volume equivale ao consumo médio da população residencial de Olinda por três meses.

Entre janeiro e junho, a distribuidora realizou 74 mil inspeções em unidades consumidoras para identificar irregularidades e recuperar energia não faturada.

No mesmo período, 38 mil ligações clandestinas foram regularizadas, garantindo fornecimento dentro da legalidade e medição correta do consumo.

Outro destaque foi a substituição de 29 mil medidores considerados obsoletos ou com possibilidade de falhas, medida que contribui para reduzir perdas e evitar erros de medição.

A empresa também atualizou 91 mil pontos de iluminação pública, o que resultou na recuperação de 8 GWh — o equivalente ao consumo mensal de cerca de 40 mil residências.

As ações contaram ainda com 70 operações de campo, realizadas em parceria com forças policiais, em áreas mapeadas a partir de análises técnicas e sensores inteligentes instalados na rede.

Os equipamentos permitem monitorar o fluxo de energia e identificar anomalias.

“A combinação de tecnologia e ações de campo é determinante para os resultados. As análises técnicas e o uso de sensores permitem direcionar as equipes para pontos estratégicos, aumentando a efetividade das operações e garantindo que a energia seja medida e faturada corretamente”, afirmou Hugo Cézar, gerente de recuperação de energia da Neoenergia Pernambuco.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, além de oferecer risco de acidentes e gerar custos repassados a todos os consumidores.

A Neoenergia mantém canais de denúncia anônima no site e nas Centrais de Relacionamento.

