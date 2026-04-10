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Parceria Neoenergia reforça compromisso com clientes em nova campanha Neoenergia lança publicidade para reforçar a conexão entre a companhia e seus 17 milhões de clientes.

Comprometida em oferecer serviços de qualidade aos seus 17 milhões de clientes em todas as áreas de concessão – Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Pernambuco (PE) -, a Neoenergia apresenta sua nova campanha “Mais por você” nesta sexta-feira.

Criada em parceria com a agência Propeg, a nova publicidade reforça que os investimentos da companhia se revertem em benefícios para os clientes que levam bem-estar para o dia a dia e impulsionam ainda mais o desenvolvimento em diversos setores da economia, como a saúde, a educação, o comércio e o agronegócio.

“Hoje, a Neoenergia é a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil. Nosso propósito é estar presente todos os dias fazendo mais por cada cliente. Por isso, a nova campanha reforça o engajamento entre a Neoenergia e os nossos 17 milhões de clientes em todo o país. ‘Mais por você’ não é apenas um conceito. É um compromisso diário para levar conforto e bem-estar a todos, incluindo clientes residenciais e comerciais. Seguimos mantendo nosso foco no cliente investindo recursos para ampliar esse objetivo”, ressalta Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia. Leia também • Neoenergia triplica equipes nas ruas para atender ocorrências após fortes chuvas no Recife • Neoenergia promove ação de combate à violência doméstica contra a mulher • Neoenergia promove ação para trocar materiais recicláveis por descontos na conta de energia

Investimento em infraestrutura

Inspirada no conceito “Mais por você”, a nova campanha é lançada no momento em que a Neoenergia foi reconhecida pela ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) como a empresa que mais investe no setor elétrico no Brasil. No total, foram R$ 10,1 bilhões aplicados em 2025. Desse valor, R$ 6,5 bilhões foram direcionados para a área de distribuição, especialmente em expansão, manutenção, digitalização e modernização da rede.

A narrativa acompanha situações do cotidiano operacional, valorizando equipes em campo e nos centros de controle. A campanha também reforça a ideia de que, por trás da rede elétrica, existe um esforço constante para ir além do básico: inovar, cuidar e evoluir juntos com as pessoas.

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