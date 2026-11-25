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inteligência artificial Neoenergia Pernambuco usa IA para combater furto de energia Segundo a companhia, combate às irregularidades recuperou energia para abastecer 1 milhão de casas por 30 dias

A inteligência artificial (IA) está reforçando o combate ao furto de energia no estado. A Neoenergia Pernambuco tem utilizado a tecnologia para analisar padrões de consumo e ajudar a identificar unidades consumidoras com indícios de ligações clandestinas, adulterações de medidores e outras irregularidades. Com as informações, as equipes de fiscalização conseguem direcionar as inspeções para locais com maior probabilidade de ocorrência.

De janeiro a outubro de 2026, a companhia realizou 93.003 inspeções e identificou 43.083 irregularidades relacionadas a fraudes e furtos de energia. No período, foram recuperados 153 milhões de quilowatts-hora (kWh), volume suficiente para abastecer um milhão de residências, ou a cidade de Paulista por 50 dias.

“A inteligência artificial permite analisar uma grande quantidade de informações e identificar comportamentos de consumo que podem indicar irregularidades. A partir desses dados, direcionamos as equipes de forma mais eficiente para as inspeções em campo. Além de recuperar a energia desviada, esse trabalho contribui para aumentar a segurança da rede elétrica e da própria população”, afirma o gerente operacional, Hugo Cezar.

Fiscalizações

Os sistemas analisam informações sobre o funcionamento da rede elétrica e o comportamento de consumo das unidades. A partir dessa leitura, os modelos de inteligência artificial identificam características que podem indicar possíveis irregularidades e ajudam a definir os locais prioritários para fiscalização.

A tecnologia não substitui, no entanto, a inspeção presencial. Depois da identificação dos indícios, equipes especializadas da Neoenergia Pernambuco vão a campo para verificar a situação. A empresa frisa que nenhuma fraude é confirmada exclusivamente pela inteligência artificial e a constatação da irregularidade depende da inspeção técnica.

Risco

A Neoenergia alerta que, além de ser crime, o furto de energia pode provocar acidentes. Ligações clandestinas e intervenções realizadas sem autorização na rede elétrica podem causar choques, incêndios, sobrecargas e interrupções no fornecimento.

Ainda segundo a empresa, essas irregularidades também prejudicam o funcionamento da rede e podem afetar consumidores que não têm qualquer relação com a fraude. Por isso, o combate ao furto de energia também é uma ação de segurança para a população.

Denúncia

A população pode denunciar ligações clandestinas e outras irregularidades à Neoenergia Pernambuco de forma anônima pelos canais de atendimento da distribuidora, seja ele o teleatendimento no 116, o Whatsapp 81 3217-6990 ou no aplicativo da distribuidora.

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