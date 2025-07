A- A+

PROMOÇÃO CONTA COM PIX Neoenergia vai sortear carro zero e um ano de conta grátis para quem pagar conta de luz com Pix Em setembro, será feito o primeiro sorteio e, ao todo, serão contemplados 55 clientes em todo o País

Clientes da Neoenergia Pernambuco que pagarem a conta de energia elétrica com Pix concorrerão ao sorteio de um carro zero quilômetro e um ano de conta paga.

Para concorrer aos prêmios da Promoção Conta com Pix, o cliente deve ser inscrever no site da promoção, o https://www.neoenergia.com/conta-com-pix. A Neoenergia reforça que é preciso seguir o regulamento disponível no site.

Até o fim do ano, serão realizados dois sorteios por mês em cada área de concessão para créditos mensais de R$ 250 nas contas de luz por um ano, o que totaliza R$ 3 mil em descontos para cada vencedor durante o período.

Em setembro, será feito o primeiro sorteio e, até o fim do ano, serão contemplados 55 clientes em todo o País — além de Pernambuco, a promoção é válida na Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Cosern (RN).



Ao fim da campanha, em dezembro, cada uma das distribuidoras vai sortear um carro zero, no valor total de R$ 80 mil.

“Buscamos construir uma relação cada vez mais próxima e sólida com nossos clientes. A campanha é mais uma forma de reconhecer quem está com a gente no dia a dia, oferecendo benefícios reais. Ao incentivar o uso do PIX, facilitamos a vida dos nossos consumidores e retribuímos a confiança com oportunidades, gerando valor e fortalecendo nossa conexão”, afirma o diretor de Planejamento e Investimentos Marcelo Fernandez.

Conta com Pix: como funciona o sorteio?

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, cada fatura paga por meio do PIX gera um número da sorte. Ou seja, quanto mais o cliente usar essa modalidade de pagamento, mais chances tem de ganhar. Os números são acumulativos e valem tanto para os sorteios mensais quanto para o sorteio final.

É importante, no entanto, que o consumidor mantenha as suas contas de energia elétrica em dia para seguir participando.

Os números sorteados são baseados nos resultados da Loteria Federal, da Caixa, e serão divulgados pelas redes sociais da Neoenergia e pelo site da promoção.

Os ganhadores serão avisados por telefone ou e-mail.

