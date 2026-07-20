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Mudança Nestlé anuncia investimento de R$ 540 milhões em fábrica voltada para nutrição e saúde Unidade no interior de São Paulo receberá recursos para ampliar a operação e desenvolver produtos. Empresa mira áreas como envelhecimento saudável, controle de peso e nutrição médica

A Nestlé anunciou, nesta segunda-feira, um investimento de R$ 540 milhões em sua fábrica de Araçatuba, no interior de São Paulo, voltada para a área de nutrição e saúde. O aporte, que será aplicado até 2028, tem como objetivo ampliar a capacidade de produção e incorporar novas tecnologias às operações da unidade, além do desenvolvimento de novos produtos.

A fábrica é a maior da companhia no Brasil em receita líquida e atua na produção de fórmulas infantis, nutrição médica e nutrição adulta. Neste último grupo, a empresa concentra parte de seus planos de expansão, com foco em longevidade, saúde da mulher e suporte nutricional para pacientes submetidos a tratamentos de controle de peso.

— Existe uma população hoje muito mais preocupada em se cuidar e mais atenta à alimentação, que busca um envelhecimento saudável, então a gente está contribuindo com vários lançamentos de produtos para compor esse portfólio e gerar essa experiência para os consumidores. O que a gente percebe dentro dessa busca, que também é pelo emagrecimento saudável, é oferecer produtos proteicos e proteinados que sejam adequados para cada fase da vida — apontou Marcelo Citrângulo, vice-presidente de Nutrição da Nestlé no Brasil.

Segundo a Nestlé, a divisão de Nutrição e Saúde se tornou uma de suas frentes prioritárias, em uma mudança na estratégia global da companhia, e já registra crescimento de dois dígitos no Brasil. Já no mercado global, a área responde por cerca de 20% das vendas do grupo.

— A gente acabou de lançar o Nutrem Ultra, que são 32 gramas de proteína, e estamos lançando a primeira fórmula infantil com probióticos do Brasil. Foram mais de 10 anos de espera e desenvolvimento para conseguir lançar essa fórmula. Então tem muitas coisas acontecendo e isso é base do nosso propósito, o desenvolvimento de produtos com mais alta qualidade, entregando nutrição e saúde em todas as fases da vida — destaca Citrângulo.



A unidade de Araçatuba é responsável por mais de 180 produtos do atual catálogo da Nestlé, incluindo itens para crianças, como Ninho e Mucilon, além das linhas de Nutren e outras soluções nutricionais com foco em envelhecimento saudável.

A fábrica conta com cerca de 800 colaboradores diretos e aproximadamente 200 indiretos, e tem foco principal no abastecimento do mercado nacional, embora parte da produção seja exportada para países da América Latina e do Oriente Médio.

No mundo, a empresa reúne aproximadamente 800 cientistas em diferentes países e detém 128 patentes ligadas aos HMOs, os oligossacarídeos presentes no leite humano, utilizados em pesquisas relacionadas à nutrição infantil. Na área de nutrição, os investimentos anuais em pesquisa e desenvolvimento somam US$ 1,8 bilhão (ou cerca de R$ 9,2 bilhões).

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