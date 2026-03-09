A- A+

ALIMENTAÇÃO Nestlé lança no Brasil seu primeiro produto global de nutrição para o público 40+ País será plataforma de exportação inicialmente para América Latina, seguida de Europa e Ásia, diz executivo da companhia

As prateleiras brasileiras serão as primeiras a receber o Nestlé Vital, lançamento global da gigante suíça. Trata-se de um suplemento nutricional para adultos com mais de 40 anos de idade, que mira em promoção de saúde e longevidade.

A produção vai ficar concentrada na fábrica da multinacional em Araçatuba, interior de São Paulo, dentro de alguns meses será escalada para exportação, começando por América Latina e, depois, rumo a Europa e Ásia.

A novidade segue a nova estrutura de operação da Nestlé, que em meio a uma reorganização passou a concentrar esforços em quatro grandes áreas prioritárias: café, petcare (cuidados com animais de estimação), nutrição e alimentos e snacks, num momento em que a companhia promove uma grande reestruturação com o objetivo de ampliar vendas e resultados. As três primeiras dessas áreas, somadas, representam 70% das vendas do grupo em todo o mundo.

"É um privilégio fazer um lançamento O investimento no desenvolvimento (do Vital) foi de 30 milhões de francos suíços (mais de R$ 200 milhões). A produção vai ser feita aqui no Brasil, na fábrica de Araçatuba, onde tivemos investimentos e existe ampliação da capacidade de produção. O teste (de venda) vai ser feito por inicialmente três a seis meses, aqui, para depois abrir para outros mercados", destaca Marcelo Citrângulo, vice-presidente de Nutrição da Nestlé no Brasil.

A escolha do Brasil para o lançamento de Vital não foi à toa. O país é o terceiro maior mercado da Nestlé no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Para além do grande potencial de consumo, a mudança na pirâmide etária, com o envelhecimento da população e uma mudança de hábitos, marcadamente no pós-pandemia, rumo ao consumo de suplementos e produtos que promovam a saúde e o bem-estar, também pesaram entraram na conta, explica o executivo.

O mercado é uma grande promessa em expansão no segmento de produtos de saúde e nutrição.

Ele não revelou o valor do aporte feito na unidade de Araçatuba nem em quanto a capacidade de produção foi ampliada. Mas a Nestlé avança em investimentos no Brasil já em linha com suas quatro áreas prioritárias de operação. No início deste mês, inaugurou uma fábrica da Purina (sua marca forte em petcare) em Varejão, Santa Catarina. Projeto de R$ 2,5 bilhões, vai praticamente dobrar a capacidade de produção dessa ração no país.

No cargo de CEO global da Nestlé desde setembro de 2025, Philipp Navratil — sucedendo Laurent Freixe, afastado por relacionamento amoroso com subordinada — está comandando uma grande reestruturação da companhia. No ano passado, a receita total encolheu 2%, para US$ 115,8 bilhões, enquanto o lucro líquido recuou em 17%, a US$ 14,08 bilhões, na comparação com 2024.

As vendas, porém, estão subindo. O mercado de maior crescimento orgânico é o da América Latina, daí os olhos bem abertos para a região. Além de impulsionar os segmentos de melhor desempenho globalmente — com mudança no portfólio, negociando a venda completa da operação de sorvetes, por exemplo — a companhia anunciou que vai desligar 16 mil trabalhadores em todo o mundo. No Brasil, Citrângulo afirmou que esse desligamento não será muito diferente do que é feito nos ajustes que ocorrem anualmente no país.

Mercado em expansão

Nos últimos cinco anos, a categoria de suplementos adultos avança duplo dígito anualmente no mercado brasileiro, segundo a companhia. Entre 2023 e 2024, o avanço foi 17%, movimentando R$ 1 bilhão.

"Nós queremos chegar a 10% de participação desse mercado em três anos", afirmou Citrângulo.

O desenvolvimento do novo produto nutricional para pessoas 40+ foi baseado em uma pesquisa feita pela Nestlé com apoio da consultoria Kantar, que ouviu 9 mil pessoas em seis países: Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Espanha, China e Tailândia. Os resultados apontaram que 71% dos consumidores hoje de meia-idade estão insatisfeitos com a sua saúde física, enquanto 65% estão insatisfeitos com a sua saúde mental.

Com a área de Nutrição sendo um dos carros-chefes para a Nestlé, a companhia está criando um programa baseado no que chama de “evelhecimento inteligente”, com o objetivo de oferecer produtos acessíveis e que garantam, à crescente população a partir da meia-idade, rotinas práticas que tragam resultados em saúde física e mental. Vital é o primeiro produto nessa nova frente de trabalho, preenchendo uma “lacuna” na fase de envelhecimento das pessoas, já que a Nestlé já oferece diferentes fórmulas para mães, bebês e em outras frentes nutricionais.

O lançamento tem duas versões de produtos em pó, cada uma delas com quatro opções: morango, baunilha, chocolate e sem sabor. Ambos trazem combinação de micro e macronutrientes, além de proteína, em suas fórmulas. O Vital a ser usado na rotina diurna traz elementos que, de acordo com a Nestlé, para promover foco, energia e força. Já o noturno é voltado para sono de qualidade, restauração muscular e saúde da pele. As vendas começam por farmácias, supermercados e pelo e-commerce, ao preço sugerido de R$ 89 para a lata de 360g e de R$ 140 para a de 720g.

Recall de fórmulas infantis

A Nestlé vem enfrentando turbulências além das finanças. No início de janeiro, a companhia anunciou um recall de lotes de fórmulas infantis em cerca de 60 países devido à presença potencial da toxina cereulida. Também a francesa Lactalis retirou leites infantis do mercado em diversos países, o Brasil entre eles. Na França, a investigações sobre se mortes de bebês registradas no país podem estar ligadas ao consumo dessas fórmulas infantis.

Citrângulo reforçou que a Nestlé fez o recall de forma voluntária e preventiva, com as autoridades sendo alertadas. Na avaliação dele, a conduta reforça a eficiência de controles internos de qualidade dos produtos produzidos pela companhia, destacando que os protocolos adotados pela Nestlé nesse caso foram seguidos também pela concorrência.

