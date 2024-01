Netflix fecha acordo de R$ 5 bi para exibir programas de luta livre ao vivo a partir de 2025

A- A+

A Netflix adquiriu os direitos exclusivos do programa de luta livre americano Raw, bem como de outros eventos da World Wrestling Entertainment (WWE), marcando a primeira grande mudança do serviço de streaming em transmissões de eventos ao vivo.

A WWE produz semanalmente quatro programas de televisão relacionados à luta livre e produz eventos transmitidos na modalidade pay-per-view. Pelo acordo, os assinantes da Netflix não terão custo adicional para ter acesso a esse serviço.

A parceria vale a partir de janeiro de 2025 em EUA, Canadá, América Latina e outros mercados. O Brasil não é citado diretamente.

A gigante do streaming concordou em pagar US$ 5 bilhões (R$ 24,7 bilhões) ao longo de dez anos, prazo de validade do acordo, de acordo com fontes que pediram para não serem identificadas. Isso representa um aumento de mais de 30% nos pagamentos atuais do Raw. Procurada, a Netflix não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

O Raw irá ao ar após o término do acordo entre a WWE e a Comcast. A empresa também se tornará o lar exclusivo fora dos EUA para todos os programas da WWE.

Com a notícia, as ações da TKO Group Holdings, proprietária da WWE, saltaram 19% nas negociações de pré-mercado em Nova York.

Depois de atrair mais de 200 milhões de clientes oferecendo filmes e programas de TV, a Netflix se comprometeu a oferecer três horas de luta livre ao vivo por semana a partir do ano que vem. A gigante do streaming espera que o acordo atraia milhões de telespectadores fiéis da WWE e dê um impulso ao seu plano.

A Netflix já se envolveu em transmissões ao vivo no ano ano passado, exibindo um especial de comédia ao vivo, bem como uma partida de golfe, mas este é o primeiro acordo de direitos de longo prazo.

Migração para o streaming

A WWE é o mais recente grande evento ao vivo a mudar da TV a cabo para o streaming. O Ultimate Fighting Championship, que também é propriedade da TKO, oferece muitas de suas partidas na ESPN+, enquanto a National Football League vendeu à Amazon os direitos do Thursday Night Football.

Embora a WWE não promova exatamente eventos esportivos – a maioria das histórias são roteirizadas – ela atrai um público consistente. Raw é o programa mais visto da WWE, atraindo cerca de 1,5 milhão de telespectadores por show. O programa estreou em 1993 e tem sido o campo de treinamento para as futuras estrelas de cinema Johnson e John Cena.

"Ao combinar nosso alcance, recomendações e fãs com a WWE, seremos capazes de oferecer mais alegria e valor para seu público e nossos membros", disse Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, em comunicado. A empresa também licenciou os direitos dos documentários e séries originais da WWE.

A Comcast pagou cerca de US$ 265 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) por ano pelos direitos do Raw, mas a empresa adquiriu os direitos do Smackdown, considerado o segundo melhor pacote, por cerca de US$ 287 milhões (R$ 1,42 bilhão) por ano.

As ações da TKO, proprietária da WWE, afundaram com a notícia na época, já que os investidores esperavam que o pacote conseguisse um pagamento maior. Eles também temiam que a WWE tivesse dificuldades para encontrar um novo lar lucrativo para o Raw. No entanto, os investidores não levaram em conta a possibilidade de acordo com a Netflix, agora firmada.

“Nossa parceria altera e fortalece fundamentalmente o cenário da mídia, expande dramaticamente o alcance da WWE e traz a exibição semanal ao vivo para a Netflix”, disse Mark Shapiro, presidente da TKO, em um comunicado.

Veja também

EDUCAÇÃO Em parceria com o Governo Estadual, Faculdade Alpha lança cursos gratuitos