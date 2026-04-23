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streaming Netflix recompra US$ 25 bi em ações após tombo dos papéis; veja o que está por trás da decisão Balanço fraco e saída de presidente da companhia ampliaram pressão sobre a pioneira do streaming

A Netflix planeja recomprar mais US$ 25 bilhões em ações após uma perspectiva financeira frustrante derrubar os papéis da pioneira do streaming.

O conselho aprovou o novo programa, que se soma a uma autorização anterior, de dezembro de 2024, ainda com US$ 6,8 bilhões disponíveis para recompras, segundo comunicado regulatório divulgado nesta quinta-feira. O programa não tem data para expirar.

A empresa vem intensificando esse movimento. Só em março, recomprou 13,5 milhões de ações, ao custo de cerca de US$ 1,3 bilhão. No pré-mercado em Nova York, as ações da Netflix reagiram com alta de 1,3% após o comunicado desta quinta-feira.

Saída do cofundador e desistência

O anúncio ocorre dias após a empresa divulgar resultados financeiros que frustraram as expectativas do mercado e informar que o presidente do conselho e cofundador Reed Hastings deixará o cargo. As ações acumulam queda de mais de 13% desde a divulgação dos resultados, em 16 de abril.

A Netflix também havia desistido, em fevereiro, de uma disputa acirrada pelo controle dos negócios de streaming e estúdios da Warner. As ações da empresa vinham sofrendo durante meses de negociação com a Paramount, já que investidores temiam o nível de endividamento que a Netflix assumiria em um possível acordo.

A Paramount Skydance pagou à Netflix uma multa rescisória de US$ 2,8 bilhões.

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