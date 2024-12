Neurotech: Busca por crédito acelera em outubro, com 1ª expansão interanual de 2024

A- A+

A busca por financiamento no Brasil registrou em outubro a primeira alta interanual de 2024. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou crescimento de 15% em outubro em relação a igual mês de 2023.

Além disso, houve expansão de 19% no confronto com setembro deste ano. Naquele mês, o INDC - que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços no País - caiu 5%.

A categoria que engloba bancos e demais instituições financeiras foi a que teve o maior avanço em outubro ante o mesmo mês do ano passado, de 28%.

Na sequência, aparece o setor de serviços, com alta de 25% na procura por financiamento. Já o INDC do varejo sofreu queda de 9% no décimo mês de 2024 no confronto com igual período de 2023.

"Chama a atenção o fato de ter sido a primeira vez no ano em que a demanda foi maior para os bancos e financeiras, em relação às outras duas categorias analisadas", destaca Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo INDC.

A executiva avalia que, se por um lado o crescimento geral pode representar um início de recuperação para o setor de crédito, na outra ponta os consumidores podem ter passado por um período de aperto financeiro.

O aumento na procura por financiamento no segmento financeiro foi acima da média registrada nos demais meses deste ano até outubro, destaca Heimann.

"Pode indicar uma necessidade maior da população em adquirir crédito para suprir despesas que foram se acumulando até essa reta final do ano que, de fato, foi de muita insegurança para os consumidores", avalia.

Dentro do segmento varejista, que historicamente exerce o maior impacto no INDC da Neurotech, destaque a Supermercados. A busca por crédito no setor cresceu 12% em outubro em relação a setembro.

A taxa ficou pouco acima dos 11% alcançados pela categoria Lojas de Departamento, enquanto a de "Outros" registrou alta de 6%. O segmento de EletroMóveis não apresentou variação. Já o INDC em Vestuário cedeu 30% em outubro, mês que antecede a Black Friday.

