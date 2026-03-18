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casamento New Wed: feira especializada em casamento ocorre no Recife neste fim de semana Feira trará novidades do setor e sorteio de viagem para lua de mel

A New Wed – Feira Tendência 2026, voltada para casamentos, será realizada neste sábado e domingo, dias 21 e 22 de março, no Mirante do Paço, no Recife, das 14h às 21h. O evento reúne os principais fornecedores responsáveis por eventos da região, sendo considerada referência no setor.

Durante a feira, os noivos contarão com acesso a um portfólio completo de serviços, incluindo estações gourmets, buffet, drinks, doces, decoração, fotografia, filmagem, convites, lembranças personalizadas, jóias e acessórios.

Também estarão presentes empresas de cerimonial, maquiagem e beleza, hotelaria, espaços para eventos, bandas e toda a estrutura necessária para a realização do casamento.

A New Wed se posiciona como um espaço de conexão e tendências, reunindo profissionais que atuam nos grandes casamentos e apresentando soluções para diferentes estilos de celebração. A proposta é facilitar o planejamento dos noivos, concentrando em um só lugar diversas opções e experiências.

Nesta edição, o evento conta com a Azul Linhas Aéreas como patrocinadora aérea oficial e promove uma ação especial: os noivos que fecharem contratos durante a feira, no fim de semana, concorrem ao sorteio de uma viagem aérea dentro do Brasil, ideal para a lua de mel.

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