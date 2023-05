A- A+

NEGÓCIOS New York Times chega a 9 milhões de assinantes digitais no 1° trimestre Empresa ganhou mais 190 mil leitores on-line nos três primeiros meses do ano, incluindo notícias e outros produtos como app de receitas e o portal de esportes Athletic

A New York Times Company disse na quarta, dia 9 de maio, que ganhou 190 mil assinantes digitais no último trimestre, impulsionados em parte por assinaturas de um pacote de produtos que inclui o site de esportes The Athletic. No primeiro trimestre de 2023, a empresa elevou sua base total de assinantes para 9,7 milhões, dos quais aproximadamente 9,02 milhões eram exclusivamente digitais.

O aumento total foi de cerca de 8% em relação ao ano anterior, mas houve uma queda de 10% no número de assinantes do impresso no mesmo período. O lucro operacional ajustado foi de US$ 54 milhões, uma queda de 11% em relação ao ano anterior, porque a nova receita de assinatura foi compensada por custos operacionais mais altos e uma diminuição na receita de publicidade.

“No primeiro trimestre, progredimos em nossa estratégia de assinaturas essenciais, com sinais claros de um caminho substancial à frente”, disse Meredith Kopit Levien, diretora-executiva do The Times, em comunicado.

Na última década, o NYT tentou compensar os declínios no negócio de impressão — que é lucrativo, mas está enfraquecendo — com novas receitas de assinantes digitais. Nos últimos anos, a empresa aprimorou essa estratégia oferecendo aos leitores um pacote de utilitários online, incluindo um aplicativo de culinária, o serviço de compras Wirecutter, jogos como Wordle e The Athletic, se apresentando aos assinantes como um guia.

Mas o Times não ficou imune a uma queda na publicidade em todo o setor. A empresa disse que a receita publicitária caiu cerca de 8,6%, chegando a US$ 106 milhões no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionada por quedas nos gastos nas categorias de tecnologia e finanças. A publicidade de luxo permaneceu resiliente e cresceu durante o último trimestre.

O Athletic, que ao NYT comprou no ano passado por US$ 550 milhões, tinha 3,3 milhões de assinantes no final do trimestre, mais que o dobro do número no mesmo período do ano passado. Apesar disso, as perdas no The Athletic foram de US$ 7,8 milhões, um aumento de cerca de 14% em relação ao ano anterior.

O NYT disse que as perdas parecem mais pronunciadas porque só esteve como dona do site por dois dos três meses no primeiro trimestre de 2022. Na terça-feira, a empresa anunciou que havia escolhido William Bardeen, diretor de estratégia da empresa, para atuar como o novo diretor financeiro do Athletic. Ele, que está na empresa há quase 20 anos, sucederá Roland Caputo.

Veja também

Loteria Uma aposta do Nordeste e outra do Centro-Oeste acertam na Lotofácil; cada uma ganha R$ 2,7 milhões