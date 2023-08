A- A+

Segundo Trimestre New York Times ganha 180 mil novos assinantes digitais no segundo trimestre Com isso, empresa se aproxima de 10 milhões de assinaturas no total. Receita de publicidade digital aumentou 6,5%, para US$ 73,8 milhões, enquanto a publicidade impressa diminuiu

O New York Times (NYT) ganhou 180 mil novos assinantes exclusivamente digitais no segundo trimestre, informou a companhia nesta terça-feira (8). Com isso, a empresa se aproxima de 10 milhões de assinantes.

O grupo teve lucro operacional ajustado de US$ 92,2 milhões nos três meses encerrados em junho, 21% acima dos US$ 76,2 milhões registrados no mesmo período de 2022. A receita total subiu 6,3%, para US$ 590,9 milhões.

O número total de assinantes do NYT, incluindo as versões digital e impressa, somava 9,88 milhões ao fim de junho. A esmagadorra maioria é de assinantes exclusivamente digitais: 9,19 milhões. Nos 12 meses encerrados em junho, a companhia acrescentou 780 mil assinantes digitais.

A receita de assinaturas digitais e impressas foi de US$ 409,6 milhões, um aumento de 6,8%. receita de publicidade digital aumentou 6,5% no trimestre, para US$ 73,8 milhões, enquanto a publicidade impressa diminuiu 8,6%, para US$ 44 milhões.

A empresa disse que a receita de outras fontes, incluindo indicações de afiliados por meio do Wirecutter, o site de recomendações de produtos do The Times, também aumentou.

Meredith Kopit Levien, presidente e executiva-chefe da empresa, disse em comunicado que mais de um terço dos quase 10 milhões de assinantes agora assinam mais de um produto do Times. A empresa agora oferece o relatório principal de notícias, bem como Cooking, Games, Wirecutter e The Athletic.

Segundo ela, mais da metade dos novos assinantes digitais adicionados no último trimestre assinaram o pacote completo de produtos que o Times oferece.

"Estamos orgulhosos do progresso que estamos fazendo para construir uma empresa maior e mais lucrativa", disse Levien no comunicado.

O The Athletic, site de notícias esportivas que o The Times comprou por US$ 550 milhões no início de 2022, perdeu US$ 7,8 milhões no trimestre, abaixo do prejuízo de US$ 12,6 milhões no mesmo período do ano passado. Sua receita cresceu mais de 55%, para US$ 30,4 milhões, durante esse período.

A receita de publicidade mais do que dobrou nesse período, chegando a US$ 5,4 milhões. O Times adicionou publicidade gráfica ao site e ao aplicativo do The Athletic em setembro.

No final do trimestre, havia mais de 3,6 milhões de assinantes com uma assinatura independente do Athletic ou que podem acessar o site de esportes por meio de uma assinatura do pacote do Times.

No mês passado, o The Times disse que iria desmantelar sua editoria de esportes nos próximos meses e, em vez disso, integraria mais cobertura esportiva do The Athletic.

O New York Times Guild, que representa cerca de 1.500 funcionários do Times, acusou a empresa de transferir efetivamente o trabalho sindicalizado para o The Athletic, cujos jornalistas não são representados por um sindicato. O Guild entrou com uma queixa contra o The Times, alegando que a mudança violou o contrato da empresa.

Em um comunicado, uma porta-voz do Times, Danielle Rhoades Ha, disse que a empresa havia garantido que ninguém perderia o emprego com a mudança, que "proporcionaria aos leitores acesso a mais jornalismo esportivo".

"Discordamos da posição do Guild e acreditamos que o acordo de negociação coletiva concede à redação o direito de usar conteúdo de terceiros para complementar sua reportagem", disse Rhoades Ha.

Em maio, o The Times chegou a um acordo com o sindicato para um novo contrato após negociações contenciosas que se estenderam por mais de dois anos. O acordo concedeu aos membros aumentos salariais imediatos de até 12,5%.

