REDES SOCIAIS New York Times perde selo de verificação no Twitter Jornal, que tem mais de 54,9 milhões de seguidores na plataforma, já havia anunciado que não pagaria pelo status

A página principal do jornal americano The New York Times já aparecia neste domingo sem o status de conta verificada no Twitter. A retirada ocorre após o jornal ter comunicado que não pagaria a taxa mensal estabelecida pela plataforma.

O New York Times, que tem mais de 54,9 milhões de seguidores na plataforma, tornou-se uma das primeiras contas mais proeminentes até agora a perder seu selo. Demais páginas do jornal, no entanto, como as direcionadas para cobertura de viagens, literatura, dentre outras, continuavam com o selo. Da mesma forma, páginas de outros veículos de imprensa internacionais seguiam verificadas.

De acordo com a nova política do Twitter, as marcas de seleção verificadas agora são oferecidas apenas por meio de uma assinatura paga. As organizações terão que desembolsar US$ 1.000 por mês para obter marcas de cheque de ouro, enquanto os indivíduos podem obter cheques azuis por um preço inicial de US$ 8 nos Estados Unidos.

“Também não reembolsaremos os repórteres pelo uso doTwitter Blue para contas pessoais, exceto em casos raros em que esse status seja essencial para fins de denúncia”, destacou uma porta-voz do NYT à agência de notícias Reuters.

A retirada do selo azul gratuito de verificação foi mais uma medida polêmica de Elon Musk, que comprou a empresa no ano passado. O selo era distribuído a pessoas notáveis na música, esporte, imprensa e em outras categorias. A medida foi divulgada no último dia 23. Segundo a companhia, a partir de agora, só terão o selo azul as pessoas que comprarem o Twitter Blue.

No sábado, Musk não explicou as razões do NYT perder o selo de verificação, mas criticou a empresa.

O Twitter não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

